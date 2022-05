HCL Tech: दिग्गज IT शेयर में इस साल 20% रही गिरावट, निवेश का अच्छा मौका, मिल सकता है हाई रिटर्न

HCL Stock Price: दिग्गज आईटी सर्विसेज कंपनी HCL Tech में इस साल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है. इस साल HCL Tech का शेयर करीब 20 फीसदी टूट गया है. हालांकि मौजूदा गिरावट के बाद इसमें निवेश का अच्छा मौका बना है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कंपनी का आउटलुक हर तरह से बेहतर नजर आ रहा है. शेयर में आगे तेजी आने की उम्मीद है. ब्रोकरेज के अनुसार मैनेजमेंट कंपनी के ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव है. रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भरोसा जताने वाला है. वहीं क्लाउंडिंग पर ज्यादा एक्सपोजर का भी कंपनी को फायदा मिलेगा. क्लाउउिंग पर ज्यादा एक्सपोजर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि क्लाउउिंग पर ज्यादा एक्सपोजर से आगे कंपनी को फायदा होगा. वर्तमान में दखें तो क्लाउड, नेटवर्क, सिक्योरिटी और डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज की हाई डिमांड के चलते HCL का पोर्टफोलियो मजबूत दिख रहा है. सर्विसेज में तिमाही आधार पर मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है. हेडकाउंट एडिशन भी मजबूत रहा है. कंपनी को कई बड़ी डील हासिल हुई हैं या पाइपलाइन में हैं. इन वजहों से आईटी दिग्गज का आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है. डिमांड बढ़ने का मिलेगा फायदा IMS स्पेस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, क्लाउड में निवेश और डिजिटल में कंपनी की गहरी कैपेबिलिटी को देखते हुए ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि इन सर्विसेज में डिमांड का फायदा HCL को मिलेगा. स्टॉक अभी 17x FY24E EPS पर ट्रेड कर रहा है, जो मार्जिन आफ सेफ्टी आफर कर रहा है. इसे देखते हुए ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह देते हुए टारगेट 1310 रुपये का दिया है. करंट प्राइस 1060 रुपये के लािज से इसमें 24 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ग्रोथ को लेकर भरोसा HCL के मैनेजमेंट को आगे ग्रोथ को लेकर पूरा भरोसा है. FY23 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 12-14 फीसदी है. वहीं EBIT मार्जिन में ग्रोथ 18-20 फीसदी की रेंज में रहने का अनुमान है. इसके अलावा कंपनी ने ग्रोथ के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार किए हैं. मसलन सर्विसेज और प्रोडक्ट में लगातार नएपन के साथ सेक्टर लीडर बनने पर फोकस है. EGS कंपनी का मेजर फोकस एरिया है. ग्लोबल इंटरप्राइजेज के साथ डिजिटल पार्टनरशिप को लेकर कंपनी स्ट्रैअेजी बना रही है. करंट ट्रिगर IT कंपनी HCL ने Syniti के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है. कंपनी ग्राहकों को बेहतर डेटा प्रबंधन रणनीति और उच्च गुणवत्ता वाले डाटा प्रदान करने के लिए Syniti Knowledge Platform (SKP) को अपने रणनीतिक डाटा माइग्रेशन प्लेटफॉर्म के रूप में अपनाएगी. कंपनी के तिमाही नतीजे मजबूत HCL Tech का मुनाफा मार्च तिमाही में 226 फीसदी बढ़ा है. इस दौरान कंपनी को 3,593 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. जबकि रेवेन्यू में 15 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है. कंपनी की ऑपरेशन्स से होने वाली आय 15% बढ़कर 22,597 करोड़ रुपये हो गई. HCL ने अपने निवेशकों को 18 रुपये प्रति शेयर की दर से डिविडेंड देने का एलान भी किया है. मार्च तिमाही में कंपनी ने 40 हजार नए लोगों को जॉब दी है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अपने कारोबार के सभी क्षेत्रों यानी वर्टिकल्स की रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ हासिल की है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

