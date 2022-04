HCL Tech Q4 Result: एचसीएल के मुनाफे में तीन गुने से ज्यादा उछाल, रेवेन्यू 15% बढ़ी, 18 रुपये डिविडेंड घोषित

HCL Tech Q4 Result : जनवरी-मार्च 2022 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,593 करोड़ रुपये रहा, पिछले साल की इसी अवधि में यह 1,102 करोड़ रुपये था.

HCL Technologies ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में शानदार नतीजों का एलान किया है.

HCL Technologies Ltd Q4 Result: देश की प्रमुख आई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में शानदार नतीजों का एलान किया है. इस दौरान कंपनी के शुद्ध लाभ (PAT) में 226 फीसदी की छलांग देखने को मिली है, जबकि कंपनी के रेवेन्यू में 15 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है. HCL ने अपने निवेशकों को 18 रुपये प्रति शेयर की दर से डिविडेंड देने का एलान भी किया है. HCL के नतीजे गुरुवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद आए हैं. नतीजों से पहले गुरुवार को कंपनी के शेयर एनएसई पर 1.18 फीसदी की तेजी के साथ 1,102 रुपये पर बंद हुए. मुनाफे में शानदार बढ़ोतरी HCL टेक्नोलॉजीज ने चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2022) के दौरान 3,593 करोड़ रुपये का कन्सॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट कमाया. जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 1,102 करोड़ रुपये रहा था. जाहिर है इस दौरान कंपनी से मुनाफे में तीन गुने से ज्यादा की शानदार बढ़त देखने को मिली है. इससे पिछली तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर 2021 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,442 करोड़ रहा था. Our CFO, Prateek Aggarwal, highlights our higher-than-guided financial performance in FY'22. Learn more: https://t.co/BgVOu4GU6O #HCLTechQ4FY22 pic.twitter.com/d237lxnzbd — HCL Technologies (@hcltech) April 21, 2022 रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी चौथी तिमाही के दौरान कंपनी की रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़त दर्ज की गई है. इस दौरान कंपनी की ऑपरेशन्स से होने वाली आय 15% बढ़कर 22,597 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये 19,642 करोड़ रुपये रही थी. कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 40 हजार नए लोगों को जॉब देने की जानकारी भी अपने नतीजों के एलान के साथ दी है. इन्हें मिलाकर अब कंपनी के कर्मचारियों की कुल तादाद 2 लाख 8 हजार से ज्यादा हो चुकी है. इनमें से 11,100 लोगों को तो चौथी तिमाही के दौरान ही नौकरी दी गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 5.6 फीसदी अधिक है. सभी वर्टिकल्स में अच्छी ग्रोथ कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अपने कारोबार के सभी क्षेत्रों यानी वर्टिकल्स की रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ हासिल की है. कंपनी के मुताबिक लाइफसाइंसेज़ एंड हेल्थकेयर सेगमेंट में 20.6 फीसदी, टेलिकम्यूनिकेशंस, मीडिया, पब्लिशिंग और एंटरटेनमेंट में 15.7 फीसदी, टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज में 14.4 फीसदी और मैन्युफैक्चरिंग में 10.8 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अमेरिकी डॉलर में कंपनी की रेवेन्यू करीब 11.5 अरब डॉलर (85 हजार करोड़ रुपये) रही, जो YOY आधार पर 12.8 फीसदी की ग्रोथ दर्शाता है. इस दौरान कंपनी का EBIT मार्जिन 18.9 फीसदी रहा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.