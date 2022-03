Hariom Pipe IPO: खुल गया 130 करोड़ का इश्यू, क्या 153 रु के शेयर पर लगाएं दांव, एक्सपर्ट व्यू

Hariom Pipe Industries का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है. कंपनी के पास इंटिग्रेटेड प्लान और प्रमोटर्स की मजबूत टीम भी है. इश्यू का प्राइस भी पियर्स की तुलना में रीजनेबल है.

हैदराबाद बेस्ड Hariom Pipe Industries का IPO आज से सब्सक्रिप्सन के लिए खुल गया है. (image: pixabay)

Hariom Pipe IPO Open Today: हैदराबाद बेस्ड Hariom Pipe Industries का इनिशियल पब्लिक आफरिंग (IPO) आज से सब्सक्रिप्सन के लिए खुल गया है. यह IPO निवेश के लिए 30 मार्च से 5 अप्रैल तक खुला रहेगा. कंपनी ने इश्यू के लिए प्राइस बैंड 144-153 रुपये प्रति शेयर तय किया है. जबकि इसके जरिए कंपनी की 130 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. हाल फिलहाल में लंबे करेक्शन के बाद बाजार में एक बार फिर रिकवरी देखने को मिल रही है. ऐसे में क्या यह IPO निवेशकों को सब्सक्राइक करना चाहिए. Swastika Investmart Ltd के सीनियर एनालिस्ट आयुष अग्रवाल का कहना है कि इनमें सिर्फ उन निवेशकों को दांव लगाना चाहिए, जो एग्रेसिव हैं और लंबी अवधि का नजरिया है. वैल्युएशन और व्यू आयुष अग्रवाल का कहना है कि Hariom Pipe Industries का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है. कंपनी के पास स्टॉन्ग ब्रॉन्ड रीकाल, इंटिग्रेटेड प्लान और प्रमोटर्स की मजबूत टीम भी है. 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 133.59 करोड़ रुपये से बढ़कर 254.13 करोड़ रुपये हो गया है. समान अवधि के दौरान कंपनी का PAT 8.02 करोड़ से बढ़कर 15.13 करोड़ पहुंच गया है. इश्यू का प्राइस भी लिस्टेड पियर्स की तुलना में रीजनेबल दिख रहा है. कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बेहतर है. कंपनी अपने सेक्टर में मजबूत प्रतियोगिता दे सकती है. हालांकि आपरेटिंग कैश फ्लो में वोलेटिलिटी है, डेट इक्विटी रेश्यो हाई है और वहीं इश्यू का साइज बहुत छोटा है. इस वजह से इसमें सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ही सब्सक्राइब करने की सलाह है. IPO के बारे में Hariom Pipe Industries के IPO में 85 लाख शेयरों का फ्रेश इश्यू होगा. IPO के जरिए कंपनी की 130 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. इससे जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी के कारोबार में विस्तार और वर्किंग कैपिटल की जरुरतों को पूरा करने में किया जाएगा. प्राइस बैंड 144-153 रुपये प्रति शेयर है तो लॉट साइज 98 शेयरों का है. इस लिहाज से इसमें कम से कम 14994 रुपये निवेया करना जरूरी होगा. इसके तहत शेयरों का अलॉटमेंट 8 अप्रैल को होगा और जिन लोगों को शेयर नहीं मिलेंगे, उनको रिफंड 11 अप्रैल से शुरु होगा. शेयर की लिस्टिंग 13 अप्रैल को हो सकती है. कंपनी की योजना तेलंगाना के संगारेड्डी में 51,943 टन प्रति वर्ष क्षमता के एक उत्पादन ईकाई लगाने की है. कंपनी अपनी माइल्ड स्टील पाइप मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादन क्षमता 84,000 मिलियन टन से बढ़ाकर 1,32,000 मिलियन टन करने की है. इसके लिए कंपनी 2 पाइप मिल स्थापित करेगी और इसके लिए कंपनी अपने फर्नेस की क्षमता 95,832 से बढ़कर 1,04,232 mtpa करेगी. (Disclaimer: IPO में सब्सक्रिप्सन को लेकर सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

