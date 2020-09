Happiest Minds: 10 दिन में 138% तक रिटर्न, निवेशकों का पैसा डबल; ये IPO भी बना चुके हैं मालामाल

Super Hit IPO: निवेशकों की नजर आईपीओ मार्केट में हमेशा से रहती है, जहां बेहद कम समय में तगड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है. असल में नई कंपनियां अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए आईपीओ लाती है. इनमें से अगर सही निवेश की पहचान हो तो इश्यू खुलने से लिस्टिंग वाले दिन यानी 10 से 12 दिन में ही निवेशक मोटी कमाई कर सकते हैं. इसका एक ताजा उदाहरण हैप्पिएस्ट माइंड्स का आईपीओ है. 7 सितंबर को लांच होने वाले इस आईपीओ ने कमाल कर दिया है. 17 सिंतबर को शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग 111 फीसदी प्रीमियम पर हुआ. बाजार में पहले भी ऐसे कई आईपीओ रहे हैं जिनकी बाजार में बंपर लिस्टिंग हुई है.

हैप्पिएस्ट माइंड्स का आईपीओ निवेश के लिए 7 सितंबर को खुला था. तब इसका इश्यू प्राइस 166 रुपये रखा गया था. आज यानी 17 सितंबर को यह इश्यू 111 फीसदी प्रीमियम यानी 351 रुपये के भाव पर बीएसई पर लिस्ट हुआ. वहीं, कारोबार के दौरान यह इश्यू प्राइस से 138 फीसदी तक मजबूत होकर 395 रुपये के भाव पर पहुंच गया. इस लिहाज से जिन्होंने इसमें पैसा लगाया था, उसका पैसा महज 10 दिनों के अंदर ही बढ़कर दोगुने से ज्यादा हो गया. यहां 1 लाख के करीब 2.4 लाख बन गए.

इश्यू लिस्टिंग

IRCTC 128%

एस्ट्रान पेपर 139.4%

सालासार टेक्नोलॉजी 152%

एवेन्यू सुपरमार्ट 114%

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 96%

बिरला पैसिफिक 153.5%

करियर प्वॉइंट 104%

टांटिया कंस्ट्रस्शन 260%

GCM सिक्योरिटीज 225%

मैक्स एलर्ट सिस्टम्स 157%

बंपर लिसिटंग वाले इश्यू में कुछ शेयरों में आगे भी अच्छी बढ़त रही, जबकि कुछ में भारी गिरावट आई. एवेन्यू सुपरमार्ट की शेयर बाजार में 114 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई. 299 रुपये इश्यू प्राइस वाला शेयर बाजार में 604 रुपये पर लिस्ट हुआ. आज यह शेयर इश्यू प्राइस से 618 फीसदी बढ़कर 2148 रुपये के भाव पर पहुंच गया. इसी तरह से आईआरसीटीसी की लिस्टिंग 128 फीसदी प्रीमियम के साथ 644 रुपये पर हुई थी. आज शेयर 326 फीसदी बढ़त के साथ 1362 रुपये पर पहुंच गया.इंद्रप्रस्थ गैस का शेयर 150 फीसदी के प्रीमियम के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था. आज यह शेयर अपने इश्यू प्राइस से 9 गुना तक बढ़कर 416 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है.

वहीं, एफल इंडिया और इंडिया मार्ट इंटरमहेश जैसे इश्यू में नॉर्मल लिस्टिंग के बाद अचछी तेजी आई. जबकि, सालासार टेक्नोलॉजी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, बिरला पैसिफिक, टांटिया कंस्ट्रस्शन, GCM सिक्योरिटीज, मैक्स एलर्ट सिस्टम्स, करियर प्वॉइंट जैसे योयर बढ़त कायम नहीं रख पाए और इनमें आगे भारी गिरावट देखने को मिली.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.