HAL, M&M, NMDC, STFC जैसे शेयरों में आया ब्रेकआउट, 1 महीने में 10% से 12% मिल सकता है रिटर्न

टेक्निकल चार्ट पर कुछ शेयरों में ब्रेकआउट के बाद तेजी का मोमेंटम बना हुआ है. अगर आप शॉर्ट टर्म में बेहतर शेयरों की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं.

टेक्निकल चार्ट पर कुछ शेयरों में हाल ही में ब्रेकआउट देखने को मिला है. (file)

Short Term Stocks Idea: शेयर बाजार में आज तेजी का मोमेंटम बना हुआ है. इंट्राडे में शेयर ने 17900 का लेवल पार कर लिया. वहीं सेंसेक्स में भी 1000 अंकों के करीब तेजी देखने को मिली है. बाजार में जब तेजी का मोमेंटम है, टेक्निकल चार्ट पर कुछ शेयरों में ब्रेकआउट देखने को मिला है. इनमें से कुछ शेयर अपने लंबे कंसोलिडेशन फेज से निकलकर बाहर आए हैं. अब टेक्निकल चार्ट पर इनमें बुलिश टेंड देखने को मिल रहा है. अगर आप शॉर्ट टर्म में ऐसे कुछ शेयरों की तलाश में हैं जो बेहतर रिटर्न दे सकें तो इन शेयरों पर नजर रख सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी ऐसे 4 शेयरों की लिस्ट दी है, जिनमें Mahindra & Mahindra, NMDC, Shriram Transport Finance Company और Hindustan Aeronautics शामिल हैं. Mahindra & Mahindra CMP: 825 रुपये

Buy Range: 820-804 रुपये

Stop loss: 781 रुपये

Upside: 6%-9% वीकली चार्ट पर शेयर में अपने 2 साल के मल्टीपल सपोर्ट जोन 730-720 से रीबाउंड देखने को मिला है. यह बॉइंग मोमेंटम 20-day SMA से देखने को मिला. डेली चार्ट पर शेयर ने हायर टॉप एंड बॉटम बनाया है जो पॉजिटिव टेंड का संकेत है. डेली और वीकली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर अगले कुछ दिनों में 860-885 रुपये का लेवल दिखा सकता है. NMDC Limited CMP: 166 रुपये

Buy Range: 164-160 रुपये

Stop loss: 157 रुपये

Upside: 8%–12% वीकली चार्ट पर शेयर ने क्लोजिंग बेसिस पर राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया है जो बुलिश पैटर्न का संकेत है. शेयर ने अपने 20, 50 और 100 दिनों के SMA को रीकैप्चर किया है. राइजिंग वॉल्यूम शेयर में पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. डेली और वीकली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर अगले कुछ दिनों में 175-182 रुपये का लेवल दिखा सकता है. Shriram Transport Finance Company CMP: 1190 रुपये

Buy Range: 1190-1167 रुपये

Stop loss: 1125 रुपये

Upside: 8%–11% डेली चार्ट पर शेयर में 6 महीने के डाउन स्लोपिंग ट्रेंड से ब्रेककआउट देखने को मिला है. यह ब्रेकआउट बढ़े वॉल्यूम के साथ हुआ जिससे संकेत हैं कि शेयर में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. शेयर ने अपने 20 और 50 डे SMA को रीकैप्चर किया है. डेली और वीकली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर अगले कुछ दिनों में 1275-1310 रुपये का लेवल दिखा सकता है. Hindustan Aeronautics CMP: 1521 रुपये

Buy Range: 1520-1490 रुपये

Stop loss: 1430 रुपये

Upside: 9%–12% वीकली चार्ट पर शेयर में 1500 के लेवल पर ब्रेकआउट देखने को मिला है और शेयर ने राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया है. यह ब्रेकआउट बढ़े वॉल्यूम के साथ हुआ जिससे संकेत हैं कि शेयर में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. शेयर ने अपने 20, 50, 100 और 200 डे SMA को रीकैप्चर किया है. डेली और वीकली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर अगले कुछ दिनों में 1640-1685 रुपये का लेवल दिखा सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

