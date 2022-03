Defence Stocks: सरकार के स्वदेशी थीम से इन डिफेंस शेयरों की बढ़ेगी चमक, पोर्टफोलियों को देंगे सुरक्षा, साथ ही कराएंगे कमाई

ब्रोकरेज हाउस आईसीआई​सीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि सरकार के मेक इन इंडिया थीम से घरेलू डिफेंस कंपनियों को फायदा होगा. आने वाले दिनों में कुछ शेयर आउटपरफॉर्म करेंगे.

डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ाव देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. (file)

Best Defence Stocks to Buy: डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ाव देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. हाल ही में मिनिस्ट्री आफ डिफेंस यानी MoD ने 107 ऐसे उत्पादों की लिस्ट जारी की है, जिसके आयात पर बैन लगाया गया है. इस लिस्ट में प्रमुख हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्म के सब सिस्टम और कंपोनेंट्स शामिल हैं. पिछले साल दिसंबर में भी सरकार ने ऐसे कई उत्पादों के आयात पर बैन लगाया था. ब्रोकरेज हाउस आईसीआई​सीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि सरकार के इस कदम से घरेलू डिफेंस कंपनियों को फायदा होगा. आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर से जुड़े कुछ शेयर आउटपरफॉर्म कर सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस की टॉप पिक Bharat Electronics रेटिंग: BUY

टारगेट प्राइस: 242 रुपये Hindustan Aeronautics रेटिंग: BUY

टारगेट प्राइस: 2618 रुपये Astra Microwave रेटिंग: BUY

टारगेट प्राइस: 250 रुपये Bharat Dynamics रेटिंग: ADD

टारगेट प्राइस: 600 रुपये Mishra Dhatu Nigam रेटिंग: BUY

टारगेट प्राइस: 274 रुपये Garden Reach रेटिंग: ADD

टारगेट प्राइस: 255 रुपये Mazagon Shipyard रेटिंग: ADD

टारगेट प्राइस: 330 रुपये Solar Industries रेटिंग: HOLD

टारगेट प्राइस: 2365 रुपये मेक इन इंडिया को बूस्ट डिफेंस पर संसदीय स्थायी समिति ने डिफेंस कैपिटल बजट में 44 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की है. इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा. वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान के अनुसार इन सब सिस्टम और कंपोनेंट्स का निर्माण देश में ही किया जाएगा. वहीं एक समय सीमा के बाद इन्हें सिर्फ घरेलू इंडस्ट्री से ही खरीदा जाएगा. लिस्ट में पनडुब्बी, हेलिकॉप्टर, टैंक, मिसादल और संचार प्रणाली के प्रोडक्शन में जरूरी उपकरण हैं. कौन सी कंपनी को कितने प्रोडक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी लिस्ट में 22 ऐसे आइटम हैं, जिसे पब्लिक सेक्टर कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) द्वारा देश में बनाएगी. वहीं इसमें 21 सब सिस्टम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) द्वारा देश में किया जाएगा. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (MDL) जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले छह कंपोनेंट का स्वदेशीकरण करेगा, जबकि भारत डायनेमिक्स (BDL) एस्ट्रा मिसाइलों के लिए चार आइटम्स का देश में निर्माण करेगा. जबकि BEML ऐसे 12 आइटम्स का निर्माण करेगी. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि HAL और BEL उसकी टॉप लिस्ट में बने हुए हैं. वहीं पिछले छह महीनों में स्टॉक में 50 फीसदी तेजी के बाद ब्रोकरेज हाउस ने BDL को BUY से ADD में डाउनग्रेड किया है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

