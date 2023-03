Stocks in News: फोकस में रहेंगे HAL, REC, Hero Motocorp, IRCTC समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में करा सकते हैं कमाई

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 23 मार्च 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में HAL, Anupam Rasayan, REC, Hero Motocorp, M&M, IRCTC, Nazara Technologies, Power Grid Corporation, GR Infraprojects, Kajaria Ceramics, HG Infra Engineering, Coromandel International, Burnpur Cement, KSB, Indraprastha Gas जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. HAL सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी 2,450 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचेगी. जिससे उसे करीब 2,800 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है. सरकार एचएएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए दो दिन की खुली बिक्री पेशकश (ओएफएस) लेकर आएगी. संस्थागत निवेशक बृहस्पतिवार को जबकि रिटेल निवेशक शुक्रवार को शेयरों की खरीद कर पाएंगे. एचएएल के ओएफएस के तहत बुनियादी तौर पर 1.75 फीसदी हिस्सेदारी यानी 58.51 लाख शेयर की पेशकश की जाएगी और अधिक अभिदान होने की स्थिति में इतने और शेयरों की बिक्री का विकल्प रहेगा. एचएएल में सरकार के पास फिलहाल 75.15 फीसदी हिस्सा है. Anupam Rasayan रसायन कंपनी अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड ने सूरत और भरूच में 670 करोड़ रुपये के निवेश से 3 नए कारखाने लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर बुधवार को हस्ताक्षर किए. कंपनी का लक्ष्य 2025 से पहले इन संयंत्रों को चालू करने का है. कंपनी के प्रबंध निदेशक आनंद देसाई ने बयान में कहा कि यह निवेश हमारे परिचालन का विस्तार करने और हमारी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के रणनीतिक कदम के अनुरूप है. इन संयंत्रों का एक बड़ा हिस्सा फ्लोरोकेमिकल्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा. REC बिजली मंत्रालय के तहत आने वाली आरईसी ने कहा कि उसकी पूर्ण अनुषंगी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ने 6 विशेष उद्देश्यीय इकाइयां पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंप दी हैं. आरईसी ने कहा कि ज्यादातर विशेष उद्देश्यीय इकाई (एसपीवी) गुजरात में पारेषण परियोजनाओं के निर्माण के लिये हैं. Hero Motocorp देश की अग्रणी दोपहिया विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने अगले महीने से अपने वाहनों की कीमतों में करीब 2 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि नए उत्सर्जन मानक के अनुरूप अपने मॉडलों को बनाने में बढ़ी हुई लागत को देखते हुए कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया है. वाहनों की नई कीमतें अप्रैल से लागू हो जाएंगी. 1 अप्रैल, 2023 से बीएस-6 उत्सर्जन मानक का अधिक सख्त दूसरा चरण लागू होने वाला है. इस चरण के अनुरूप मॉडलों के विकास एवं उत्पादन पर वाहन कंपनियों की लागत बढ़ गई है. M&M विश्व बैंक समूह की इकाई आईएफएसी वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) की एक नई इकाई में 600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. आईएफसी महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्ण स्वामित्व वाली अंतिम छोर तक परिवहन (एलएमएम) सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी में 600 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है. इसे एक नई कंपनी (न्यूसीओ)के रूप में गठित किया जाएगा. एमएंडएम ने कहा कि आईएफसी देश में आईएफसी का ईवी विनिर्माता में यह पहला निवेश है. साथ ही यह इलेक्ट्रिक तिपहिया में उसका पहला निवेश हेगा. IRCTC IRCTC ने लोकैया रविकुमार को खानपान सेवाओं के लिए निदेशक नियुक्त किया. निदेशक मंडल ने कंपनी के निदेशक (खानपान सेवाएं) के रूप में डॉ लोकैया रविकुमार को नियुक्त किया है. लोकैया रविकुमार के पास खानपान और पर्यटन व्यवसायों को कवर करने वाले आतिथ्य उद्योग में 37 साल से अधिक का कार्य अनुभव है. Nazara Technologies Nazara Technologies की शाखा Sportskeeda ने US में NFL प्रकाशक प्रो फुटबॉल नेटवर्क का अधिग्रहण किया है. सब्सिडियरी एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स (स्पोर्ट्सकीडा) ने प्रो फुटबॉल नेटवर्क एलएलसी (पीएफएन) में 73.27 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एनएफएल (संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल) और कॉलेज फुटबॉल के कवरेज और विश्लेषण का एक प्रमुख स्रोत है. अधिग्रहण की लागत 1.82 मिलियन डॉलर (16 करोड़ रुपये) है.

