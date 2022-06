2022: बाजार की गिरावट में आधे भाव पर आ गए ये फ्रंटलाइन स्टॉक, अब दे सकते हैं 78% तक रिटर्न

इस साल अबतक सेंसेक्स और निफ्टी में दोहरे अंकों में गिरावट आ चुकी है. फ्रंटलाइन शेयरों की बात करें तो कई ऐसे हें जिनमें इस साल 30 फीसदी से 50 फीसदी तक करेक्शन आया है.

साल की पहली छमाही खत्म होने को है और बाजार पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है. (image: pixabay)

Frontline Stocks Trading at Big Discount: शेयर बाजार के लिए यह साल अच्छा नहीं बीत रहा है. साल की पहली छमाही खत्म होने को है और बाजार पर लगातार बिकवाली का दबाव बना हुआ है. इस साल अबतक सेंसेक्स और निफ्टी में दोहरे अंकों में गिरावट आ चुकी है. सेंसेक्स इस साल करीब 5800 अंक या 10 फीसदी कमजोर हुआ है तो निफ्टी में 1750 अंकों से ज्यादा या करीब 10 फीसदी गिरावट रही है. इस दौरान लार्जकैप, मिडकैप और स्मालकैप सभी सेग्मेंट में जमकर बिकवाली देखने को मिली है. फ्रंटलाइन शेयरों की बात करें तो मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 100 शेयरों में ऐसे कई हैं, जिनमें इस साल 30 फीसदी से 50 फीसदी तक करेक्शन आया है. इनमें से अब कुछ शेयरों का वैल्युएशन आकर्षक हुआ है और उनमें एक्सपर्ट निवेश की सलाह दे रहे हैं. Indian Hotels ने टूटते बाजार में दिखाया दम, आगे 30% रिटर्न पाने का मौका, राकेश झुनझुनवाला के पास हैं 3 करोड़ शेयर 2022: इन 20 फ्रंटलाइन शेयरों में ज्यादा गिरावट Zomato Ltd: 50%

Motherson Sumi: 47%

L&T Infotech: 45%

Tech Mahindra: 45%

L&T Technology: 44%

Vodafone Idea: 44%

Wipro: 42%

Mindtree: 41%

Tata Communications: 39%

Piramal Enterp: 38%

SAIL: 37%

Godrej Propert: 36%

Gujarat Gas: 35%

Lupin: 35%

Vedanta: 34%

Muthoot Finance: 33%

Gland Pharma: 32%

Hindalco: 32%

Dalmia Bharat: 31%

Aarti Industries: 31% कहां बने हैं निवेश के मौके Dalmia Bharat Dalmia Bharat में इस साल 32 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है और शेयर 1882 रुपये से 1247 रुपये पर आ गया है. ब्रोकरेज हाउस Axis Securities ने शेयर में 1635 रुपये और जेएम फाइनेंशियल ने 1850 रुपये के टारगेट प्राइस के लिहाज से निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस के लिहाज से इसमें 48 फीसदी रिटर्न मिल सकता है Gujarat Gas Gujarat Gas में इस साल 35 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है और शेयर 641 रुपये से 413 रुपये पर आ गया है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 650 रुपये के टारगेट प्राइस के लिहाज से निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस के लिहाज से इसमें 57 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. Muthoot Finance Muthoot Finance में इस साल 33 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है और शेयर 1540 रुपये से 997 रुपये पर आ गया है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में निवेश की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 1220 रुपये का रखा है. करंट प्राइस के लिहाज से इसमें 22 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. Hindalco Industries Hindalco Industries में इस साल 31 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है और शेयर 478 रुपये से 326 रुपये पर आ गया है. ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने शेयर में 515 रुपये के टारगेट प्राइस के लिहाज से निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस के लिहाज से इसमें 58 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. Tata Communications Tata Communications में इस साल 39 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है और शेयर 1445 रुपये से 900 रुपये पर आ गया है. ब्रोकरेज हाउस ICICI Securities ने शेयर में 1600 रुपये के टारगेट प्राइस के लिहाज से निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस के लिहाज से इसमें 78 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

