GST Fraud: महज तीन हफ्ते में जीएसटी फ्रॉड के मामले में 104 गिरफ्तार, पॉलिटिकल कनेक्शन के बावजूद 1 की जमानत अर्जी खारिज

GST Fraud: पिछले कुछ समय में सरकार जीएसटी फ्रॉड को लेकर गंभीर हो गई है और धोखाधड़ी करने वालों की तलाश तेज कर दी है. डायरेक्टरोट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने पिछले तीन हफ्तों में ही देश भर में की गई कार्रवाई के दौरान टैक्स क्रेडिट फ्रॉड के 1161 मामले पकड़े हैं. इन मामलों से जुड़े 104 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. यह जानकारी ऑफिसियल सोर्सेज के हवाले से मिली है. इसके अलावा पूरी कार्रवाई के दौरान देश भर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाली 3479 फर्जी कंपनियों का भी पता चला है.

इस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या के अलावा फर्जीवाड़े की भयावहता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इनमें से एक शख्स को 520 करोड़ के फर्जी इनवॉयस स्कैम में गिरफ्तार किया गया है. उसके मजबूत राजनीतिक संबंध भी हैं. मजबूत लीगल सपोर्ट के बावजूद उसे जमानत भी नहीं हो पाई. यह शख्स महाराष्ट्र के एक विधायक का बेटा सुनील गुट्टे है. गुट्टे की जमानत के लिए कई वरिष्ठ वकीलों ने कोशिश की थी लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया.

जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले शुक्रवार को ही 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. इन्हें 114 फर्जी कंपनियों से जुड़े 65 मामलों में गिरफ्तार किया गया है. ये फर्जी कंपनियां सर्कुलर ट्रेडिंग का काम करती थी. यहां ढेर सारी कंपनियों के लिए इनवॉयस जारी होते थे और कभी-कभी एक ही कंपनियों के लिए कई इनवॉयस जारी होते थे. ये इनवॉयस बिनी किसी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के जारी होते थे. यानी पूरा कारोबार सिर्फ कागजों पर ही चलता था.

इस पूरी कार्रवाई के दौरान डीजीजीआई ने मेट्रो सिटीज समेत देश भर के 38 शहरों में खोजबीन की. जानकारी के मुताबिक टैक्स चोरी की एग्जैक्ट एमाउंट का पता लगाने के लिए फेक इनवॉयसेज का फायदा उठाने वाले लोगों की धर-पकड़ जारी है और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा. बता दें कि कम जीएसटी कलेक्शन के कारण जीएसटी अथॉरिटी ने सिस्टम में फर्जीवाड़े का पता लगाने का फैसला किया. रेवेन्यू लीकेज का एक सबसे बड़ा कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का आउटफ्लो है.

