GST Council Meeting LIVE: कोरोना की दवाइयों पर GST की घटी दरें 31 दिसंबर तक लागू

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक जारी है. इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों व यूनियन टेरीटरीज के वित्त मंत्री और केंद्र व राज्यों से वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं.

Finance Minister Smt. @nsitharaman chairing the 45th GST Council meeting in Lucknow today. MOS Shri @mppchaudhary , Finance Ministers of States & UTs and Senior officers from Union Government & States are also present in the meeting@PibLucknow pic.twitter.com/olefqxnMff