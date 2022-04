GST Collection in March: मार्च में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन लेकिन उत्तराखंड समेत कुछ प्रदेशों में घटी वसूली, राज्यवार जानिए स्थिति

GST Collection in March: मार्च में जीएसटी कलेक्शन में सबसे अधिक बढ़ोतरी लद्दाख में रही जबकि उत्तराखंड समेत कुछ प्रदेशों में कलेक्शन में गिरावट रही.

पिछले महीने मार्च 2022 में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्ट हुआ.

GST Collection in March: पिछले महीने मार्च 2022 में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्ट हुआ. सरकार द्वारा आज जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में 1.42 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी संग्रहित हुई जो अब तक किसी भी एक महीने में कलेक्शन का रिकॉर्ड है. इससे पहले जनवरी 2022 में 1.41 लाख रुपये की रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्ट हुई थी. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें सालाना आधार पर 15 फीसदी की उछाल रही. राज्यवार बात करें तो सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी लद्दाख में हुई. लद्दाख से वित्त वर्ष 2021-22 में 72 फीसदी अधिक जीएसटी कलेक्ट हुआ. वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बजाय राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक कलेक्शन ओडिशा में 26 फीसदी बढ़ा. Auto Sales March Data: इलेक्ट्रिक पार्ट्स की किल्लत ने घटाई Maruti-Hyundai की थोक बिक्री; लेकिन Tata Motors-Kia ने हासिल किया नया मुकाम फर्जीवाड़ा पर सख्ती और इकनॉमिक रिकवरी से बढ़ा कलेक्शन

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इकनॉमिक रिकवरी, टैक्स चोरी करने वालों जैसे कि फर्जी बिल बनाने वालों की धर-पकड़ के चलते जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार के फैसले ने भी कलेक्शन बढ़ाने में मदद की है. इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब आउटपुट सप्लाई की तुलना में कच्चे माल पर जीएसटी की दर अधिक होना है. मार्च 2022 में 1,42,095 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व हासिल हुआ जिसमें सेंट्रल जीएसटी 25,830 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी 32,378 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 74,470 करोड़ रुपये (आयात पर कलेक्ट 39,131 करोड़ रुपये सहित) और सेस 9,417 करोड़ रुपये (आयात पर कलेक्ट 981 करोड़ रुपये समेत) है. Hero MotoCorp Outlook: इनकम टैक्स के छापे के बाद 6% टूटे हीरो के भाव; बेचकर निकल लें या बने रहें, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? उत्तराखंड समेत कुछ प्रदेशों में कलेक्शन में गिरावट सालाना आधार पर पिछले महीने 15 फीसदी अधिक जीएसटी कलेक्ट हुई. हालांकि अगर राज्यवार बात करें तो सबसे अधिक बढ़ोतरी 72 फीसदी लद्दाख में हुई. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, अगर राज्य की बात करें तो जीएसटी में सालाना आधार पर पिछले महीने सबसे अधिक बढ़ोतरी 26 फीसदी ओडिशा में हुई. हालांकि सभी राज्यों में स्थिति बेहतर नहीं रही और उत्तराखण्ड, नगालैंड, त्रिपुरास दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर पिछले महीने घट गया. मार्च 2022 में जीएसटी राजस्व की राज्य-वार बढ़ोतरी राज्‍य मार्च-2021 (करोड़ रुपये) मार्च-2022 (करोड़ रुपये) बढ़ोतरी 1 जम्मू और कश्मीर 352 368 5% 2 हिमाचल प्रदेश 687 684 0% 3 पंजाब 1,362 1,572 15% 4 चंडीगढ़ 165 184 11% 5 उत्तराखंड 1,304 1,255 -4% 6 हरि‍याणा 5,710 6,654 17% 7 दिल्ली 3,926 4,112 5% 8 राजस्थान 3,352 3,587 7% 9 उत्तर प्रदेश 6,265 6,620 6% 10 बिहार 1,196 1,348 13% 11 सिक्किम 214 230 8% 12 अरुणाचल प्रदेश 92 105 14% 13 नगालैंड 45 43 -6% 14 मणिपुर 50 60 18% 15 मिजोरम 35 37 5% 16 त्रिपुरा 88 82 -7% 17 मेघालय 152 181 19% 18 असम 1,005 1,115 11% 19 पश्चिम बंगाल 4,387 4,472 2% 20 झारखंड 2,416 2,550 6% 21 ओडिशा 3,285 4,125 26% 22 छत्तीसगढ़ 2,544 2,720 7% 23 मध्य प्रदेश 2,728 2,935 8% 24 गुजरात 8,197 9,158 12% 25 दमन और दीव 3 0 -92% 26 दादरा और नगर हवेली 288 284 -2% 27 महाराष्ट्र 17,038 20,305 19% 29 कर्नाटक 7,915 8,750 11% 30 गोवा 344 386 12% 31 लक्षद्वीप 2 2 36% 32 केरल 1,828 2,089 14% 33 तमिलनाडु 7,579 8,023 6% 34 पुदुचेरी 161 163 1% 35 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 26 27 5% 36 तेलंगाना 4,166 4,242 2% 37 आंध्र प्रदेश 2,685 3,174 18% 38 लद्दाख 14 23 72% 97 अन्य क्षेत्र 122 149 22% 99 केन्‍द्र क्षेत्राधिकार 141 170 20% कुल 91,870 1,01,983 11% (इसमें वस्तुओं के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है. सोर्स: PIB)

