GST: नवंबर में लगातार दूसरे महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के ज्यादा

सरकार का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन नवंबर में लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने जीएसटी से 1.04 लाख करोड़ रुपये का राजस्व सरकार को हासिल हुआ है. हालांकि, अक्टूबर के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन थोड़ा कम रहा. अक्टूबर 2020 में यह 1.05 लाख करोड़ रुपये रहा था. वहीं, पिछले साल नवंबर की तुलना में जीएसटी कलेक्शन पिछले महीने 1.4 फीसदी अधिक है. नवंबर, 2019 में जीएसटी से सरकार को 1,03,491 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ था.

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, जीएसटी राजस्व में हुई यह बढ़ोतरी पिछले साल के समान महीने के मुकाबले 1.4 फीसदी अधिक रहा है. समीक्षाधीन महीने में वस्तुओं के आयात से राजस्व पिछले साल के समान महीने की तुलना में 4.9 फीसदी अधिक रहा. वहीं घरेलू लेनदेन से राजस्व पिछले साल के समान महीने से 0.5 फीसदी अधिक रहा है.

नवंबर, 2020 में कुल जीएसटी राजस्व 1,04,963 करोड़ रुपये रहा है. इसमें केंद्रीय जीएसटी (CGST) 19,189 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (SGST) 25,540 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (IGST) 51,992 करोड़ रुपये है (इसमें से 22,078 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए हैं). इसमें सेस का योगदान 8,242 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए 809 करोड़ रुपये शामिल) का रहा है.

चालू वित्त वर्ष में 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन से जीएसटी के जरिए राजस्व बुरी तरह प्रभावित रहा. चालू वित्त वर्ष में अप्रैल में जीएसटी कलेकशन सिर्फ 32,172 करोड़ रुपये रहा था. मई में यह 62,151 करोड़ रुपये, जून में 90,917 करोड़ रुपये, जुलाई में 87,422 करोड़ रुपये, अगस्त में 86,449 करोड़ रुपये और सितंबर में 95,480 करोड़ रुपये रहा. अक्टूबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन एक बार फिर एक लाख करोड़ रुपये के पार 1,05,155 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था.

