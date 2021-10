GST Collection in September 2021: लगातार तीसरे महीने 1 लाख करोड़ से अधिक कलेक्शन, सितंबर में कोरोना से पहले का संग्रह छूटा पीछे

GST Collection in September 2021: लगातार तीसरे महीने सितंबर में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी संग्रह किया. सितंबर 2021 में 1.17 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ. इससे इस साल की दूसरी छमाही में अधिक रेवेन्यू की उम्मीद बढ़ गई है. पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान सितंबर 2020 में 95480 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ था यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सितंबर में 23 फीसदी अधिक जीएसटी हासिल हुआ है. अगर कोरोना से पहले की की बात करें तो सितंबर 2019 तुलना में पिछले महीने 27 फीसदी अधिक जीएसटी हासिल हुआ. सितंबर 2019 में सरकार ने जीएसटी के जरिए 91916 करोड़ रुपये जुटाए थे. सितंबर में आयात से होने वाले रेवेन्यू में सालाना आधार पर 30 फीसदी की आयातित सेवाओं समेत डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस से रेवेन्यू में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था के तेज रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा टैक्स इवैशन व फर्जी बिल बनाने वालों पर रोकथाम के चलते जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है. शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर रजत बोस के मुताबिक त्योहारी सत्र में जीएसटी कलेक्शन बढ़ सकता है.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक राज्यों के जीएसटी रेवेन्यू गैप को पाटने के लिए केंद्र सरकार ने 22 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा भी जारी किया है. इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के मुताबिक इससे राज्यों को दिसबंर तिमाही में खर्च बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी. वहीं, डेलॉयट इंडिया के वरिष्ठ निदेशक एमएस मणि के मुताबिक जीएसटी संग्रह के आंकड़ों से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत दिख रहे हैं जिससे जीडीपी के 6.8 फीसदी के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.

सितंबर में अप्रैल के बाद सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है. पांच महीने पहले अप्रैल 2021 में 1.41 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जीसएटी संग्रह हुआ था. जुलाई में 1.12 लाख करोड़ और अगस्त 2021 में 1.16 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी संग्रह हुआ था. सितंबर में 1,17,010 करोड़ रुपये की जीएसटी संग्रह हुआ जिसमें केंद्रीय जीएसटी 20,578 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी 26,767 करोड़ रुपये और 60911 करोड़ रुपये की इंटीग्रेटेड जीएसटी (आयात पर संग्रहित 29555 करोड़ रुपये समेत) शामिल है. इसके अलावा इसमें 8754 करोड़ रुपये का सेस (आयातित वस्तुओं पर 623 करोड़ रुपये के संग्रह समेत) भी शामिल है. जुलाई-सितंबर 2021 तिमाही की बात करें तो पिछले साल समान तिमाही में 1.10 लाख करोड़ कलेक्शन की तुलना में इस साल पांच फीसदी अधिक 1.15 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्ट हुई.

