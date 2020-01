GST कलेक्शन लगातार दूसरे माह 1 लाख करोड़ के पार, दिसंबर में 1.03 लाख करोड़ आया रेवेन्यू

GST Collection In December 2019: जीएसटी के जरिए रेवेन्यू कलेक्शन के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर आई है. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. सरकारी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान अवधि यानी दिसंबर 2018 में जीएसटी कलेक्शन 97,276 करोड़ रुपये रहा था. जबकि पिछले महीने (नवंबर 2019) में यह आंकड़ा 1,03,492 करोड़ रुपये रहा था. वहीं, अक्टूबर महीने में यह आंकड़ा 95,380 करोड़ रुपये था.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस बार दिसंबर में कुल 1,03,184 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ. इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) से वसूली 19,962 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) से वसूली 26,792 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से 48,099 करोड़ रुपये और सेस के जरिए कुल वसूली 8,331 करोड़ रुपये रही. एकीकृत जीएसटी में 21,295 करोड़ रुपये आयात से वसूली हुई. इसी तरह, सेस की वसूली में 847 करोड़ रुपये आयातित माल पर सेस से मिले.

दिसंबर महीने में घरेलू लेनदेन से होने वाले जीएसटी संग्रह में 16 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर इंपोर्ट से होने वाले आईजीएसटी को भी देखें तो दिसंबर 2019 के दौरान कुल रेवेन्यू दिसंबर 2018 की तुलना में 9 फीसदी ज्यादा रहा है. इस महीने इंपोर्ट पर आईजीएसटी में 10 फीसदी की निगेटिव ग्रोथ रही है.

बता दें कि पिछले दिनों सरकार ने जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज की हैं. सरकार टैक्स चोरी के खिलाफ अभियान चला रही है. जो लोग फर्जी बिल के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जांच में तेजी लाई जा रही है. नए आइडिया देने, जीएसटी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए एक कमिटी बनाई गई है.

