Covid-19: RBI खरीदेगा 35000 करोड़ के सरकारी बांड, कोरोना से जंग में सेंट्रल बैंक के 10 बड़े एलान

RBI big announcements to fight with Covid-19: रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि 35000 करोड़ रुपये की गर्वमेंट सिक्योरिटीज की खरीद (GSAP) का दूसरा चरण 20 मई को शुरू किया जाएगा. कोरोना वायरस की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले निगेटिव असर को देखते हुए सेंट्रल बैंक ने ये एलान किया है. माना जा रहा है कि सरकारी बांड की खरीद से बॉन्ड यील्ड को कम करने में मदद मिलेगी. इसके पहले GSAP के पहले चरण के तहत अप्रैल में 25000 करोड़ के सरकारी बांड की खरीइ की गई थी. इसे बाजार का शानदार रिस्पांस मिला था. कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए शक्तिकांत ने कुछ और भी बड़े एलान किए हैं.

बता दें कि बॉन्ड की यील्ड और बॉन्ड की कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है. बॉन्ड की कीमत बढ़ने पर उसकी यील्ड घट जाती है. बॉन्ड की कीमत घटने पर उसकी यील्ड बढ़ जाती है. पिछले कुछ समय से बॉन्ड की यील्ड लगातार बढ़ रही थी. बॉन्ड यील्ड का बढ़ना इकेानॉमी के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं. आरबीआई का कहना है कि कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमी में रिकवरी दिखनी शुरू हुई थी, लेकिन दूसरी लहर ने एक बार फिर संकट पैदा कर दिया है. ये हैं आरबीआई के कुछ बड़े एलान….

आरबीआई का कहना है कि कोविड 19 के खतरे को कम करने के लिए सरकार वैक्सीनेशन में तेजी ला रही है. जैसे जैसे वेक्सीनेशन बढ़ेगा, बाजार सेंटीमेंट बेहतर होंगे. इससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा. बता दें कि कोविड से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन एक अहत उपाय है. हालांकि उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत हैं.

आरबीआई का कहना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 3 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपये का SLTRO यानी कर्ज देंगे. इनके लिए 10 लाख प्रति बॉरोअर की लिमिट होगी. इनको 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी.

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस साल देश में मॉनसून बेहतर रहने की उम्मीद है. बेहतर मॉनसून रहता है तो आने वाले दिनों में ग्रामीण मांग में इजाफा होगा. ग्रामीण मांग में इजाफा होने से कंपनियों की अर्निंग सुधरेगी.

बैंक अकाउंट खुलनवाने के लिए वीडियो KYC को मंजूरी दी गई है. इससे कोविड 19 के समय में बैंक अकाउंट खुलवाना सुरक्षित और आसान हो गया है. RBI ने राज्यों के ओवरड्राफ्ट को 36 दिन से बढ़ाकर 50 दिन कर दिया है.

RBI ने इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं. इसके तहत बैंक वैक्सीन निर्माताओं, ​आयातकों, ऑक्सीजन सप्लायर्स, कोविड की दवाइयों के उत्पादक, अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब आदि को लोन देंगे. यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक रहेगी. लोन रेपो रेट पर यानी काफी किफायती ब्याज दर पर होगा. इसका फायदा हॉस्पिटल्स, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलेगा.

500 करोड़ रुपये तक की साइज वाले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कर्ज देने वाले छोटे फाइनेशिंयल बैंको को प्राथमिकता वाले सेक्टर में शामिल किया जाएगा. स्मॉल फाइनेंस बैंक 500 करोड़ रुपये की साइज वाले स्मॉलर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कर्ज दे सकते हैं. यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी.

रिजर्व बैंक ने ऑन टैप लिक्विडिटी का भी एलान किया है. RBI ने 3 साल के लिए 31 मार्च 2022 तक 50,000 करोड़ रुपये की विंडो खोली है.

RBI ने 25 करोड़ रुपये तक के एक्सपोजर के साथ SME के ​​लिए रीस्ट्रक्चरिंग रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 की घोषणा की है. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने COVID-19 की दूसरी लहर के बीच आम आदमी, छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों की मदद के लिए वित्तीय उपायों के एक सेट की घोषणा की है.

रिजर्व बैंक ने लोन मोराटोरियम की अवधि को 2 साल आगे बढ़ाने की भी मंजूरी दी है.

RBI ने कहा कि कमजोर क्षेत्रों में तेजी लोन देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. बैंक अपनी बैलेंस शीट में एक कोविड लोन बुक बना सकते हैं और रिवर्स रेपो रेट से 40 bps पर RBI के साथ कोविड बुक के बराबर पैसा रख कर सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.