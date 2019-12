रीयल एस्टेट क्षेत्र में सबसे अमीर इंडियन हैं लोढ़ा, मुकेश अंबानी के रिश्तेदार भी टॉप 10 में

GROHE Hurun India Real Estate Rich List 2019: रीयल एस्टेट क्षेत्र की बात करें तो मंगल प्रभात लोढ़ा देश के सबसे अमीर कारोबारी हैं. वह लोढ़ा डेवलपर्स के मालिक हैं. हुरुन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केएमपी लोढ़ा और उनके परिवार की कुल संपत्तियां करीब 31,960 करोड़ रुपये है. इसके साथ ही लिस्ट में वह टॉप पोजिशन पर बने हैं. वहीं, मुकेश अंबानी के रिश्तेदार अजय पिरामल एंड फैमिली इस लिस्ट में 6560 करोड़ रुपये संपत्ति के साथ 10वें नंबर पर हैं. पिरामल रियल्टी के चेयरमैन अजय पिरामल रिश्ते में मुकेश अंबानी के समधी हैं.

इस लिस्ट में डीएलएफ के राजीव सिंह दूसरे और एम्बेसी ग्रुप के संस्थापक जितेंद्र विरवानी तीसरे स्थान पर हैं. हुरुन रिपोर्ट और GROHE इंडिया ने सोमवार को ‘GROHE Hurun India Real Estate Rich List 2019’ का तीसरा संस्करण जारी किया. इस रिपोर्ट में देश के रीयल एस्टेट क्षेत्र के अमीरों के बारे में जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 31,960 करोड़ रुपये की संपदा के साथ मंगल प्रभात लोढ़ा और मैक्रोटेक डेवलपर्स का परिवार (पुराना नाम लोढ़ा डेवलपर्स) सूची में पहले स्थान पर हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि लोढ़ा परिवार की संपत्ति 2019 में 18 फीसदी बढ़ी है. लिस्ट में शामिल 99 अन्य भारतीयों की कुल संपत्ति का 12 फीसदी लोढ़ा परिवार के पास है. 2019 में डीएलएफ के राजीव सिंह की संपत्तियां 42 फीसदी बढ़ीं. पिछले साल वह इस सूची में तीसरे स्थान पर थे. यह सूची इन उद्यमियों की 30 सितंबर, 2019 तक संपत्तियों के आधार पर तैयार की गई है.

लोढ़ा और राजीव सिंह के बाद रीयल एस्टेट क्षेत्र के अमीर उद्यमियों की सूची में हीरानंदानी कम्युनिटीज ग्रुप के निरंजन हीरानंदानी 17,030 करोड़ रुपये की संपदा के साथ चौथे, के रहेजा के चंद्रू रहेजा एवं परिवार 15,480 करोड़ रुपये के साथ पांचवें, ओबरॉय रीयल्टी के विकास ओबरॉय 13,910 करोड़ रुपये की संपत्तियों के साथ छठे और बागमाने डेवलपर्स के राजा बागमाने 9,960 करोड़ रुपये की संपदा के साथ सातवें स्थान पर हैं.

हाउस आफ हीरानंदानी, सिंगापुर के सुरेंद्र हीरानंदानी 9,720 करोड़ रुपये की संपत्तियों के साथ आठवें, मुंबई के रनवाल डेवलपर्स के सुभाष रनवाल और परिवार 7,100 करोड़ रुपये की संपदा के साथ नौवें और पीरामल रीयल्टी के अजय पीरामल एवं परिवार 6,560 करोड़ रुपये की संपदा के साथ दसवें स्थान पर हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि रीयल एस्टेट क्षेत्र के 10 सबसे अमीर उद्यमियों में से 6 मुंबई के हैं. जबकि टॉप 100 अमीरों में से 37 मुंबई के हैं. इस सूची में दिल्ली और बेंगलुरु के 19-19 उद्यमियों के नाम हैं. जबकि हैदराबाद के 8, पुणे के 4 और नोएडा के 2 कारोबारी लिस्ट में शामिल हैं.

