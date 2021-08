Grasim Industries का मुनाफा चार गुना बढ़ा, ग्लेनमार्क लाइफ साइसेंज को भी जबरदस्त फायदा

आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ( Grasim Industries) Eका जून तिमाही ( 2021-22) का शुद्ध मुनाफा लगभग चार गुना बढ़ कर 2,447.97 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. रेगुलेटर को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा है कि इसने पिछले वित्त वर्ष (2020-210 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 616.99 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था. वहीं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की सब्सीडियरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ( Glenmark Life Sciences Limited) की मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही का शुद्ध मुनाफा बढ़ कर 100.9 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वहीं रेवेन्यू में 32 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है. हाल में आए ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था.

आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज का जून तिमाही ( 2021-22) की ऑपरेटिंग इनकम 52.72 फीसदी बढ़कर 19,919.40 करोड़ रुपये हो गयी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 13,043.51 करोड़ रुपये थी. इस दौरान, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का कुल खर्च पहले के 12,330.93 करोड़ रुपये से 36.67 फीसदी बढ़कर 16,853.28 करोड़ रुपये हो गया. एक बयान में ग्रासिम ने कहा, ‘‘कोविड-19 की दूसरी लहर ने आर्थिक गतिविधियों की गति को धीमा कर दिया, जो तेजी से ठीक हो रही थीं. हालांकि, सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार और दूसरी लहर के घटते असर के साथ अर्थव्यवस्था एक मजबूत बदलाव देख रही है.

Adi Godrej गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के पद से देंगे इस्तीफा, छोटे भाई नादिर गोदरेज को दी जिम्मेदारी

वहीं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की सब्सीडियरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ( Glenmark Life Sciences Limited) की मौजूदा वित्त वर्ष के नेट प्रॉफिट में 24.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी का मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़ कर 100.9 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. Glenmark Life Sciences ने पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान रेवेन्यू में बढ़ोतरी हासिल की है. कंपनी को अपने ऑपरेशन से 524.9 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया है.

.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.