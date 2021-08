New IPO : आ रहा है एक और सरकारी कंपनी का IPO, 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए जारी किए जाएंगे नए शेयर

केंद्र ने सरकारी कंपनी नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन ( National Seeds Corporation)की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार इसकी 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ लाएगी. Department of Investment and Public Asset Management ने इस आईपीओ की बुक रनिंग और संबंधित कानूनी कार्यवाहियों के लिए मर्चेंट बैंक नियुक्त करने की तैयारी भी शुरू कर दी है. इसके लिए बिड मंगाए गए हैं. National Seeds Corporation कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करती है.

मर्चेंट बैंकरों और लीगल एडवाइजर्स नियुक्त होने के लिए आवेदन देने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2021 है. DIPAM के मुताबिक सरकार दो इनवेस्टमेंट बैंकर नियुक्त करेगी, जो आईपीओ की प्रक्रिया को पूरी करेंगे. सरकार की नेशनल सीड्स कॉरपोरशन ( ( National Seeds Corporation)में 100 फीसदी हिस्सेदारी है. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इस मिनी रत्न पीएसयू कंपनी ने 29.92 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था. 31 मार्च 2020 तक इसकी नेटवर्थ 646.37 करोड़ रुपये की थी.

सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.75 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है. लेकिन अब तक एक्सिस बैंक ( Axis Bank), एनएमडीसी लिमिटेड (NMDC Ltd ) और हुडको ( Housing and Urban Development Corp – HUDCO) में अपनी हिस्सेदारी बेच कर सिर्फ 8,368 करोड़ रुपये जुटाए हैं . सरकार की ओर से एलआईसी के लिए लाया जाने वाला आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ होगा. इसके आखिरी तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है.

