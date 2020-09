सरकार ने कंपनियों को दी राहत, इन्सॉल्वेंसी कानून के तहत नई कार्यवाहियों पर और 3 माह तक रोक

सरकार ने कॉरपोरेट जगत को बड़ी राहत दी है. कोविड19 महामारी को देखते हुए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत नई दिवालिया कार्यवाहियों को और तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है. 25 मार्च 2020 से जारी यह 6 माह का निलंबन गुरुवार को खत्म हो रहा था. लेकिन अब यह दिसंबर तक लागू रहेगा. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है.

इसमें कहा गया है कि IBC की धारा 7, 9 और 10 के प्रावधानों के क्रियान्वयन यानी नई कार्यवाहियों पर लगी रोक को 25 सितंबर से और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

In exercise of the powers conferred by section 10A of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, the Central Government has extended the suspension of sections 7,9, 10 of the IBC for a further period of three months. pic.twitter.com/ZFkpABGWd9

ताजा दिवालिया कार्यवाहियों को निलंबित करने के लिए सरकार जून में अध्यादेश लेकर आई थी. यह 25 मार्च से प्रभावी हुआ. इसी दिन से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन भी लागू हुआ था. संसद ने 21 मार्च को इस अध्यादेश को रिप्लेस करने वाले ‘इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020’ को मंजूरी दी है. ताजा दिवालिया कार्यवाहियों के निलंबन का कदम उन कंपनियों को राहत देने के लिए है, जो महामारी के प्रभाव से संकट का सामना कर रही हैं.

