2G मुक्त भारत के लिए Google ने मिलाया RIL से हाथ, 33737 करोड़ निवेश कर Jio में 7.7% होगा हिस्सेदार

RIL/Jio/Google: रिलायंस इंडस्ट्रीज और सर्च इंजन गूगल दोनों मिलकर भारत को 2जी मुक्त करने पर काम करेंगे. इसके लिए गूगल ने आरआईएल के टेलिकॉम आर्म जियो में 33737 करोड़ रुपये निवेया का एलान किया है. इसके बदले गूगल को जियो प्लेटफॉर्म में 7.7 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी. कंपनी गूगल जियो में निवेश करने वाली 14वीं ग्लोबल कंपनी है. इस निवेश के साथ ही 12 हफ्तों में आरआईएल ने जियो के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जुटा लिए हैं. वहीं राइट्स इश्यू और बीपी द्वारा किया गया निवेश भी जोड़ लें, तो आरआईएल ने कुल 2.13 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. इसके साथ ही आरआईएल लक्ष्य से 9 महीने पहले ही कर्जमुक्त कंपनी बन गई है.

जियो और गूगल मिलकर एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन बनाएंगे. साथ ही दोनों कंपनियां स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे. एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा कि गूगल के साथ पार्टर्अनरशिप से भारत को 2जी मुक्त बनाने की राह आसान होगी.

इसके पहले जियो प्लेटफॉर्म ने 13 बड़ी कंपनियों ने निवेश का एलान किया था. इन 13 निवेशकों से आरआईएल ने 1.18 करोड़ जुटाए थे. इन कंपनियों में फेसुबक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबादला, एडीआईए, टीपीजी, एल कैटरटन, पीआईफ, इंटेल कैपिटल और क्वालकॉम शामिल हैं. जियो प्लेटफार्म में निवेश की शुरुआत फेसबुक ने की थी. फेसबुक ने करीब 44 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर 9.99 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी. अब गूगल सहित जियो को 14 निवेशक मिल चुके हैं.

मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो ने घरेलू तकनीक से 5जी सॉल्यूशन विकसित किया है जो भारत में वर्ल्ड क्लास 5G सर्विस प्रदान करेगा. इसके अलावा दूसरे देशों को भी इसका निर्यात किया जाएगा. इसका डिजाइन पूरी तरह से डेवलप किया जा चुका है. ये भी बताया गया कि स्‍पेक्‍ट्रम की उपलब्‍धता के साथ ही इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा. अंबानी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को समर्पित किया.

उन्होंने कहा कि जियो फाइबर से 10 लाख से अधिक घर जुड़ गए हैं. इस मौके पर कंपनी ने लर्निंग एप इम्बाइब लॉन्च करने की घोषणा की जो बायजू को कड़ी टक्कर देगा. कोरोना के दौरान 200 से अधिक शहरों में जियोमार्ट लॉन्च किया गया. कंपनी ने कहा कि जियोमार्ट किराने का भरोसेमंद सॉल्यूशन बनकर उभरा है. कंपनी ने ऑडियो-वीडियो के लिए जियोग्लास लॉन्च करने की घोषणा की. छोटे दुकानदारों की मदद के लिए जियोमार्ट और whatsapp मिलकर करेंगे.

