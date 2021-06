Google भारत में नौकरी खोजने वालों की पहली पसंद, Amazon, Microsoft भी टॉप तीन में शामिल: सर्वे

टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल इंडिया (Google India) सबसे ज्यादा आकर्षक एंप्लॉयर ब्रांड बनकर सामने आया है, जिसके बाद अमेजन इंडिया (Amazon) और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (Microsoft) आते हैं. एक सर्वे में यह जानकारी मिली है. Randstad एंप्लॉयर ब्रांड रिसर्च (REBR) 2021 के मुताबिक, गूगल इंडिया वित्तीय सेहत, मजबूत प्रतिष्ठा और आकर्षक सैलरी और बेनेफिट्स के मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन के साथ रहा है. दूसरे नंबर पर अमेजन इंडिया है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का स्थान आता है.

2021 के लिए शीर्ष 10 सबसे आकर्षक एंप्लॉयर ब्रांड्स की सूची में इंफोसिस चौथे नंबर पर, टाटा स्टील पांचवें, डेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड छठें, IBM सातवें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आठवें, विप्रो नौवें और सोनी 10वें स्थान पर है.

इसके साथ सर्वे में सामने आया है कि इस साल कर्मचारी के विचारों में भी बदलाव देखा गया है, जहां नियोक्ता को चुनते हुए काम और जीवन के बीच संतुलन भी फाइनेंशियल कंपेनसेशन के जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है. रिसर्च में 1,90,000 से ज्यादा लोगों के मतों को लिया गया है, जो 18 से 65 साल की उम्र के सामान्य नागरिक हैं. इनमें 34 देशों की 6,493 कंपनियां शामिल हैं. यह कर्मचारियों के विचारों को सामने रखता है.

रिसर्च में पता चला कि भारत में नौकरी खोजने वाले लोगों में नियोक्ता को चुनते हुए देखी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में काम और जीवन के बीच संतुलन (65 फीसदी) ने आकर्षक सैलरी और बेनेफिट्स (62 फीसदी) को पीछे छोड़ दिया है. इसके बाद कोविड-19 उपयुक्त काम करने का माहौल (61 फीसदी) और जॉब सिक्योरिटी (61 फीसदी) आते हैं.

Randstad इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विश्वनाथ पी एस ने कहा कि नौकरी खोजने वाले नियोक्ता को चुनते हुए जिन मापदंडों को देखते हैं, उनमें पिछले कुछ सालों के दौरान बड़े बदलाव आए हैं, खासकर महामारी के बाद, इसलिए एंप्लॉयर के लिए खुद की ब्रांडिंग करने के आइडिया में बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने आगे कहा कि अब नौकरी खोजने वाले वे नौकरी देखते हैं, जिन संगठनों में उनका मूल्य समझा जाए और जहां का माहौल उनके उद्देश्यों के मुताबिक हो.

(Input: PTI)

