YES BANK ग्राहकों को बड़ी राहत! कल शाम 6 बजे से हट जाएगी निकासी पर लगी रोक, मिलने लगेंगी पूरी बैंकिंग सेवाएं

YES BANK Customers Alert! यस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. बैंक पर आरबीआई (RBI) की तरफ से लगी रोक 18 मार्च शाम 6 बजे से हट जाएगी. इसके साथ ही ग्राहकों के लिए 50,000 रुपये निकासी की लिमिट भी हट जाएगी और उन्हें सभी बैंकिंग सेवाएं मिलने लगेंगी. यस बैंक के प्रशां​त कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, ”कल शाम 6 बजे से मोरेटोरियम हट जाएगा. बैंक की सेवाएं कल से शुरू हो जाएंगी.” उन्होंने बताया कि बैंक के एटीएम में पर्याप्त कैश है. बैंक में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है.

प्रशांत कुमार ने बताया कि यस बैंक में NEFT, RTGS और IPMS की सेवाएं उपलब्ध हैं. बैंक के सभी एटीएम में पर्याप्त कैश हैं. लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं है. बीते दिनों में दी गई सेवाओं से ग्राहक खुश हैं. उन्होंने कहा कि ग्राहक डिपॉजिट को लेकर चिंता न करें. यस बैंक की टीम ग्राहकों से संपर्क कर रही है. ग्राहकों की शंकाओं का समाधान किया गया.

यस बैंक के प्रशांत कमार ने बताया कि एसबीआई के अलावा 7 बैंकों का 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. उन्होंने बताया कि ​तीसरी तिमाही में सभी एनपीए की पहचान की गई है. तीसरी तिमाही में प्रोविजनिंग बढ़ाई गई. पूरी रीकंस्ट्रकशन स्कीम 13 दिन के भीतर लागू हो जाएगी. कल यानी 18 मार्च से बैंक का पूरा कामकाज सामान्य हो जाएगा.

प्रशांत कुमार होंगे Yes Bank के नए MD & CEO, 26 मार्च को बोर्ड संभाल लेगा कामकाज

इस मौके पर एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, ”एसबीआई शेयर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं. लेकिन मैं, आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगले तीन साल में हमारी तरफ से एक भी शेयर नहीं बेचे जाएंगे.” यस बैंक में एसबीआई 7250 करोड़ रुपये का निवेश करेगा. इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और हासिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बैंक भी यस बैंक में निवेश करेंगे.

यस बैंक के रीकंस्ट्रक्शन प्लान को मंजूरी मिलने के बाद से ही बैंक के शेयरों में तेजी देखी जा रही है. बीते दो दिन की बात करें तो यस बैंक में 130 फीसदी तक का उछाल आ चुका है. वहीं, बीते 7 दिन में बैंक के शेयर 1000 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुए हैं.

यस बैंक की ओर से जारी चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के आंकड़ों के अनुसार, बैंक को इस अवधि में 18,654 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया है. बैंक को दिए गए कर्ज के लिये ऊंचा प्रावधान किए जाने की वजह से उसका घाटा बढ़ा है. इससे एक साल पहले 2018-19 में इसी तिमाही में बैंक ने 1,001.8 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.