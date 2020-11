दिवाली से दिवाली 10 साल: इस बार सोने ने दिया 32% रिटर्न, 2011 के बाद सबसे ज्यादा; अब आगे क्या?

Gold, Silver Return: दिवाली या धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा है. बहुत से लोग निवेश के लिए इन दिनों सोना या चांदी खरीदते हैं. सोना और चांदी लांग टर्म रिटर्न के लिए वैसे भी सुरक्षित एसेट क्लास माना जाता है. पिछले 2 साल की बात करें तो दोनों ही एसेट क्लास में शानदार तेजी देखने को मिली है. दिवाली या ण्धनतेरस पर अगर सोना खरीद रहे हें तो यह जानना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में दिवाली से दिवाली तक सोने या चांदी ने कितना रिटर्न दिया है. पिछली दिवाली से इस दिवाली के पहले की बात करें तो सोने और चांदी में रिटर्न के मामले में यह साल दूसरे नंबर पर है. 2011 के बाद इस साल दोनों ही एसेट क्लास ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है.

डेट क्लोजिंग बदलाव फीसदी में

26 अक्टूबर 2011 27570 रु 7599 रु 38%

13 नवंबर 2012 31719 रु 4149 रु 15%

3 नवंबर 2013 29871 रु -1848 रु -5.83%

23 अक्टूबर 2014 27125 रु -2746 रु -9.19%

11 नवंबर 2015 25490 रु -1653 रु -6.03%

30 अक्टूबर 2016 30057 रु 4567 रु 17.92%

19 अक्टूबर 2017 29679 रु -378 रु -1.26%

7 नवंबर 2018 31589 रु 1910 रु 6.44%

27 अक्टूबर 2019 39293 रु 6704 रु 21.22%

30 अक्टूबर 2020* 50699 रु 12406 रु 32.40%

डेट क्लोजिंग बदलाव फीसदी में

26 अक्टूबर 2011 55711 रु 16345 रु 41.52%

13 नवंबर 2012 60804 रु 5093 रु 9.14%

3 नवंबर 2013 48732 रु -12072 रु -19.85%

23 अक्टूबर 2014 38055 रु -10677 रु -21.91%

11 नवंबर 2015 34197 रु -3858 रु -10.14%

30 अक्टूबर 2016 43459 रु 8262 रु 24.16%

19 अक्टूबर 2017 39846 रु -2613 रु -6.15%

7 नवंबर 2018 38257 रु -1589 रु -3.99%

27 अक्टूबर 2019 46941 रु 8684 रु 22.70%

30 अक्टूबर 2020* 60865 रु 13924 रु 29.66%

(source: kedia advisory)

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, रिसर्च (कमोडिटी एंड करंसी), अनुज गुप्ता का कहना है कि सोना अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 5500 रुपये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. पिछले दिनों सोने पवर एक दबाव देखने को मिला था जो इक्विटी मार्केट में तेजी की वजह से था. हालांकि अभी फैक्टर फिर से सोने के पक्ष में है. यूरोप में कोविड की दूसरी लहर आ चुकी है. भारत में भी कई शहरों में मामले बढ़े हैं. दूसरा अमेरिका में चुनाव एक बड़ा फैक्टर है. प्रेसिडेंट बनने के बाद राहत पैकेज पर खर्च बढ़ने की पूरी उम्मीद है. वहां काई भी राष्ट्रपति बनता है, राहत काम पर खर्च ज्यादा करेगा. इससे आने वाले दिनों में डॉलर और कमजोर हो सकता है और सोने को सपोर्ट मिलेगा. इक्विटी मार्केट का भी वैल्युएशन ज्यादा हो गया है. वहीं आने वाले दिनों में वेडिंग सीजन में खरीददारी लौटने की उम्मीद है. उनका मानना है कि मौजूदा भाव पर सोने में खरीददारी करनी चाहिए. आगे सोना फिर अपना रिकॉर्ड लेवल टच करेगा.

