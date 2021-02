Gold: सोना हुआ और महंगा, चांदी भी 1149 रुपये उछली; हाजिर बाजार में चेक करें रेट

Gold, Silver rate today: सोने की कीमतों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई. 23 फरवरी को दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 337 रुपये उछलकर 46,372 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. एक्सपर्ट का कहना है कि सोने की कीमतों में तेजी की अहम वजह रातोंरात ग्लोबल बाजार में सोने की कीमतों में आया उछाल रहा. सोमवार को कारोबारी सत्र में सोना 46,035 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था.

सराफा बाजार में सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी तगड़ी तेजी दर्ज की गई. चांदी के भाव 1,149 रुपये उछलकर 69,667 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए. सोमवार के सत्र में चांदी 68,518 रुपये प्रति किलो के स्तर पर थी. एचडीएफसी के सीनियर एनॉलिस्ट तपन पटेल का कहना है कि रातोंरात ग्लोबल मार्केट में आई तेजी का असर दिल्ली के हाजिर बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमतों पर दिखाई दिया. सोना 337 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हो गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी का रुझान देखा गया. सोना 1808 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं, चांदी की कीमतें भी 28.08 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर दर्ज की गईं.

घरेलू बाजार में सोने की वायदा कीमतें हालांकि दायरे में रहीं. मंगलवार को पार्टिसिपेंट्स ने हाजिर मांग कम रहने के चलते अपनी होल्डिंग कम की. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर 12,987 लॉट के कारोबारी टर्नओवर में सोना 0.12 फीसदी नीचे 46,845 रुपये प्रति दस ग्राम पर दर्ज किया गया.

