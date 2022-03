Joyalukkas IPO: गोल्ड रिटेल कंपनी लाएगी 2300 करोड़ का आईपीओ! SEBI में किया आवेदन, जानें पूरी डिटेल

Joyalukkas India ने IPO के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास DRHP जमा कराया है. DRHP के मुताबिक कंपनी का IPO से करीब 2300 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है.

केरल बेस्ड ज्वैलरी रिटेल चेन कंपनी Joyalukkas India Ltd का इनिशियल पब्लिक आफरिंग (IPO) लाने का प्लान है. (file)

Joyalukkas India IPO to Launch: केरल बेस्ड ज्वैलरी रिटेल चेन कंपनी Joyalukkas India Ltd का इनिशियल पब्लिक आफरिंग (IPO) लाने का प्लान है. Joyalukkas India ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास दस्तावेज (DRHP) जमा कराए हैं. DRHP के मुताबिक गोल्ड रिटेन चेन कंपनी का IPO के जरिए करीब 2300 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. IPO से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपना कर्ज कम करने में करेगी. वहीं कुछ रकम का इस्तेमाल नए शोरूम खोलने में किया जाएगा. 28 फरवरी 2022 तक कंपनी पर टोटल आउटस्टैंडिंग डेट 1524.47 करोड़ रुपये था. इसके पहले इस सेक्टर से टाटा ग्रुप की Titan Company और Kalyan Jewellers भी बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं. देशभर में 85 शोरूम Joyalukkas के भारत में 68 शहरों में “Joyalukkas” ब्रॉन्ड नाम से ही कुल 85 शोरूम हैं. इनमें से 6 शोरूम का एरिया 8000 वर्गफिट या इससे ज्यादा है. चेन्नई स्थ्ति एक शोरूम का एरिया 13000 वर्गफिट है, जो सबसे बड़ा है. एक रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिटेल चेन Joyalukkas का नाम उन 5 भारतीय ज्वैलरी ब्रांड में शामिल है, जिन्होंने दुनिया भर में टॉप 100 लग्जरी कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाई है. मुनाफे में है कंपनी कंपनी के पास गोल्ड, हीरे और अन्य कीमती पत्थरों मसलन प्लेटिनम और चांदी से बने गहनों की इन्वेंट्री है. इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल में ट्रेडिशनल, कंटेमपरेरी और कॉम्बिनेशन डिजाइन शामिल हैं. हर शोरूम में इसके गोल्ड, डायमंड और अन्य ज्वैलरी की इन्वेट्री में रिजनल कस्टमर प्रीफरेंस और अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगी. कंपनी का फोकस इनोवेशन पर और डिजाइन पर है. इसके अलावा क्वालिटी, मार्केट ट्रेंड और कस्टमर की पंसद पर भी कंपनी का फोकस है.

सितंबर 2021 तक वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में कंपनी का रेवेन्यू एक साल पहले के 2,088.77 करोड़ रुपये के मुकाबले 4,012.26 करोड़ रुपये था. इस अवधि में शुद्ध लाभ 268.95 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल समान अवधि में 248.61 करोड़ रुपये था. बुक रनिंग लीड मैनेजर इडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, Haitong Securities India Private, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर प्रबंधक होंगे. वहीं इसके लिए रजिस्ट्रार Link Intime India है. केरल बेस्ड कंपनी ने संभावित शेयर बिक्री की व्यवस्था के लिए इडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जेफरीज ग्रुप एलएलसी, क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड को चुना है.

