सोने ने 7 महीने में 37% दिया रिटर्न, निवेशकों को हर 10 ग्राम पर 14418 रुपये का मुनाफा; अब क्या होगा

Gold Prices Today/Gold Has Given 37% Return YTD: सोने में इस साल निवेशकों की चांदी होनी जारी है. इस साल पहले 7 महीनों में सोने ने निवेशकों को करीब 37 फीसदी रिटर्न दिया है. यह सेंसेक्स, निफ्टी या अन्य एसेट क्लास के मुकाबले बहुत ज्यादा है. सोना की कीमत इस साल 14400 रुपये से ज्यादा बढ़ चुकी है. हालांकि सोने में यह तेजी अभी थमने वाली नहीं है. एक्सपर्ट का कहना है कि अगस्त में भी सोने में तेजी जारी रहेगी. उनका कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच सोने में सेफ हैवन के रूप में निवेश जारी रहेगा. अगस्त में सोना मौजूदा भाव से 2.5 से 3 फीसदी और रिटर्न दे सकता है.

शुक्रवार के कारोबार में सोना आलटाइम हाई पर पहुंच गया है. सोने में आज भी तेजी है और इसने आज एमसीएक्स पर 53526 रुपये प्रति 10 ग्राम का भाव छू लिया. इसी महीने सोने ने 50 हजार रुपये का भाव भी पार किया था.

सोने की बात करें तो 31 दिसंबर 2019 को सोने का भाव एमसीएक्स पर 39108 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, 31 जुलाई 2020 को सोना 53526 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. यानी हर 10 ग्राम पर 14418 रुपये या करीब 37 फीसदी रिटर्न मिला है.

आज की बात करें तो सोना अगर 52800 से 52900 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आए तो 53800 रुपये प्रति 10 ग्राम का लक्ष्य रखकर खरीददारी करें. इसके लिए 52200 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाएं.

(सलाह: अनुज गुप्ता, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटी एंड करंसी), एंजेल ब्रोकिंग)

पिछले 10 साल की रिटर्न हिस्ट्री देखें तो अगस्त के महीने में सबसे अच्छा रिटर्न सोने में मिलता है. साल 2011 से 2019 तक की बात करें तो अगस्त में औसतन 7.51 फीसदी रिटर्न मिला है जो अन्य हर महीनों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. पिछले 10 साल में सिर्फ 2 साल ही अगस्त महीने में सोने ने निगेटिव रिटर्न दिया है. इस साल की बात करें तो कई पॉजिटिव फैक्टर सोने के पक्ष में हैं. ऐसे में सोने में तेजी जारी रहने वाली है. अनुज गुप्ता का कहना है कि अगस्त में सोना 54500 से 55000 रुपये का भाव छू सकता है. डॉलर में कमजोरी, ट्रीजरी यील्ड में गिरावट, कोविड 19 के मामले बढ़ने और जियो पॉलिटिकल टेंशन सोने को सपोट्र कर रहे हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.