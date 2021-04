Gold Investment Strategy: एक महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फिसला गोल्ड, निवेश के लिए इस तरह बनाएं स्ट्रेटजी

Gold Investment Strategy: पिछले साल 2020 में गोल्ड के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे और तब से इसमें प्रति दस ग्राम 9399 रुपये यानी करीब 17.68 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. पिछले सत्र में गोल्ड के बाव एक महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई 46,400 रुपये प्रति दस ग्राम के भाव पहुंच गए थे और आज भारतीय बाजार में इसके भाव में गिरावट आई. कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर गोल्ड जून फ्यूचर्स के भाव 110 रुपये यानी 0.24 फीसदी गिरकर 46,252 रुपये तक लुढ़क गए. दूसरी कीमती धातु सिल्वर फ्यूचर्स की बात करें तो इसके मई फ्यूचर्स के भाव 234 रुपये यानी 0..5 फीसदी लुढ़कर 66,400 तक लुढ़क गए. एमसीएक्स गोल्ड के भाव पिछले साल अगस्त में प्रति दस ग्राम 56191 रुपये के रिकॉर्ड भाव पहुंच गए थे जिसके बाद से इसके भाव में वोलैटिलिटी बनी हुई है. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक गोल्ड निवेशकों को शॉर्ट टर्म में 46,500 के टार्गेट को लेकर अपनी स्ट्रटेजी बनानी चाहिए.

रिकॉर्ड हाई से गोल्ड के भाव अब तक 17.68 फीसदी तक लुढ़क चुके हैं. हालांकि उसके बाद से यह अपने निम्नतम स्तर 1686 अमेरिकी डॉलर से ऊपर चढ़े लेकिन ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल के मुताबिक यह अपनी तेजी बरकरार नहीं रख सके. बांड यील्ड और महंगाई बढ़ने के बावजूद अमेरिकी फेड अपनी अल्ट्रा-एकोमोडेटिव मॉनिटरी पॉलिसी में बदलाव नहीं करने की जल्दी में है, जिसके चलते गोल्ड के भाव ऊपर चढ़े और यह 1700 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया. पटेल के मुताबिक यूएस फेड का यह आउटलुक गोल्ड के लिए सकारात्मक है. यूएस फेड ने कुछ समय के लिए ब्याज दरों को कम रखने का फैसले को बरकरार रखा है.

पटेल का मानना है कि मीडियम टर्म में गोल्ड में अनिश्चितता बनी हुई हैं. हालांकि भाविक पटेल के मुताबिक जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिख रहे हैं, वे बुलिश हैं और इसके मुताबिक निवेशकों को निचले स्तर पर गोल्ड खरीदने की स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए. उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि 45700 के नीचे अगर गोल्ड के भाव जाते हैं तो निवेश के लिए यह बेहतरीन लेवल रहेगा. इस लेवल पर खरीदारी पर 45,400 के स्टॉप लॉस पर निवेशकों को 46,500 का टार्गेट तय करने की सलाह पटेल ने दी है.

CapitalVia Global Research के प्रमुख (कमोडिटीज एंड करेंसी) क्षितिज पुरोहित के मुताबिक एमसीएक्स गोल्ड के भाव 46 हजार के लेवल को पार कर 46400-46700 तक पहुंच सकते हैं. पुरोहित के मुताबिक इसे 45950-45800 के भाव पर सपोर्ट मिलेगा.

(Article: Surbhi Jain)

