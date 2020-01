क्या ऊंची कीमतों से घटी भारत में सोने की डिमांड? WGC की रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

आर्थिक नरमी और स्थानीय स्तर पर ऊंची कीमतों की वजह से भारत में सोने की मांग 2019 में 9 फीसदी घटकर 690.4 टन पर आ गई है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में यह बात कही. हालांकि, भारत में सोने की मांग 2020 में बढ़कर 700-800 टन तक रह सकती है. आर्थिक सुधारों से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ने और लोगों के ऊंची कीमतों को स्वीकार कर लेने से सोने की मांग में तेजी आने की संभावना है.

WGC ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि स्थानीय बाजार में, 2019 के आखिर में सोने का भाव 39,000 रुपये प्रति दस ग्राम से ऊपर रहा. यह 2018 की तुलना में करीब 24 फीसदी ज्यादा है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) भारत के प्रबंध निदेशक सोमसुंदरम पीआर ने बताया कि नीतिगत उपायों, आर्थिक वृद्धि में व्यापक तेजी आने और लोगों के सोने की बढ़ी कीमतों को स्वीकार कर लेने के बाद 2020 में सोने की मांग 700-800 टन के दायरे में रहेगी. उन्होंने कहा कि WGC को उम्मीद है कि इस साल उद्योग को ज्यादा पारदर्शी और संगठित करने के लिए नीति आधारित और उद्योग आधारित पहल की जाएगी.

सुंदरम ने कहा कि सरकार ने 15 जनवरी 2020 को सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है. कारोबारियों को मौजूदा बिना हॉलमार्क वाली ज्वैलरी बेचने या बदलने के लिए एक साल का समय दिया गया है. यह भारतीय सोने को और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है.

काउंसिल ने कहा कि भारत में सोने की मांग 2018 में 760.4 टन से गिरकर 2019 में 690.4 टन पर रह गई. इसमें आभूषणों की मांग 598 टन से घटकर 544.6 टन जबकि बिस्कुट एवं सिक्कों की मांग 162.4 टन से कम होकर 145.8 टन रही.

हालांकि, मूल्य के आधार पर सोने की मांग तीन फीसदी बढ़कर 2,17,770 करोड़ रुपये रही, जो 2018 में 2,11,860 करोड़ रुपये थी. परिषद ने कहा कि भारत का सोना आयात 2019 में 14 फीसदी गिरकर 646.8 टन रह गया. 2018 में यह 755.7 टन पर था.

सोमसुंदरम ने कहा कि 2019 में स्थानीय स्तर पर मांग गिरने और पुनर्चक्रित (रिसाइकिल) सोने में वृद्धि से आयात में गिरावट आई है. पुनर्चक्रित सोना 37 बढ़कर 119 टन हो गया. उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि इस साल मांग में जितनी तेजी आएगी उतनी आयात में नहीं आएगी, लेकिन इस समय सोने पर सीमाशुल्क को 12.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की उम्मीद की जा रही है.

