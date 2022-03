Gold and Silver Outlook: रूस-यूक्रेन की जंग से बढ़े सोने-चांदी के दाम, क्या हो मुनाफे की स्ट्रैटेजी और सही टारगेट प्राइस

Gold and Silver Outlook: यूक्रेन पर हमले के चलते रूस पर पश्चिमी देश लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं जिसके चलते सोने-चांदी की चमक बढ़ रही है.

आने वाले दिनों में सोना 52400 रुपये और चांदी 70 हजार रुपये के लेवल तक पहुंच सकता है. (Image- Reuters)

Gold and Silver Outlook: यूक्रेन पर हमले के चलते रूस पर पश्चिमी देश लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं जिसके चलते सोने-चांदी की चमक बढ़ रही है. रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन (Vladimir Putin) द्वारा नाभिकीय हमलों को मंजूरी देने की आशंका बनी हुई है जिसके चलते निवेशक सुरक्षित विकल्प देख रहे हैं. ऐसे में बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी में खरीदारी बढ़ रही है और इसके भाव में तेजी बनी रह सकती है. आने वाले दिनों में सोना 52400 रुपये और चांदी 70 हजार रुपये के लेवल तक पहुंच सकता है. रूस पर नए प्रतिबंधों के ऐलान के बाद मंगलवार को एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर गोल्ड 2.06 फीसदी की उछाल के साथ 51816 रुपये के भाव पर पहुंच गया और चांदी भी 3.46 फीसदी की बढ़त के साथ 68179 रुपये पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो गोल्ड 1950 डॉलर (1.48 लाख रुपये) प्रति औंस (1 किग्रा= 35.3 औंस) और चांदी 25.10 डॉलर (1903.14 रुपये) के भाव पर पहुंच गया. Jhunjhunwala Portfolio: झुनझुनवाला पोर्टफोलियो में शामिल इस स्टॉक में तेजी के आसार, सेबी ने ओपन ऑफर की दी मंजूरी सोने और चांदी में इसलिए तेजी का रूझान

किसी यूरोपीय देश पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला रूस ने यूक्रेन पर किया है जिसके चलते वैश्विक स्तर पर स्थितियां तेजी से बदल रही हैं. रूस पर पश्चिमी देश प्रतिबंध लगा रहे हैं और रूस के बैंकों के वैश्विक स्तर पर अहम स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क से अलग-थलग करने की तैयारी चल रही है. ऐसे में रूस के केंद्रीय बैंक ने 28 फरवरी से घरेलू मार्केट से सोने की खरीदारी बढ़ा दी है ताकि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद वित्तीय स्थायित्व कायम रखी जा सके.

केडिया कमोडिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 17 महीने में भारतीय डीलर्स सबसे अधिक डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं क्योंकि सोने के भाव में तेज उछाल के चलते फिजिकल सोने की खरीदारी कम कर दिए या नहीं के बराबर कर रहे. अधिकतर एशियाई ग्राहक सोना खरीदने की बजाय इसे बेचकर मुनाफा कमाने को प्रमुखता दे रहे हैं. हालांकि तकनीकी रूप से बाजार में अब फिर से खरीदारी का रूझान दिख रहा है.

अमेरिकी फेड अपनी मौद्रिक नीतियों को सामान्य करने की तैयारी कर रहा है यानी कि दरें बढ़ सकती हैं. कोरोना महामारी के चलते फेड ने दरों को कम किया था ताकि आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाया जा सके. अब दरों के फिर से बढ़ने के आसार को देखते हुए सोने और चांदी में तेजी की संभावना दिख रही है.

रूस के खिलाफ पश्चिमी देश प्रतिबंध लगा रहे हैं जिसके चलते वैश्विक ग्रोथ और महंगाई के मोर्चे पर आशंका जताई जा रही है. इस वजह से सोने और चांदी में तेजी दिख रही है. Unemployment Rate: मनरेगा के बजट में कटौती ने बढ़ाई बेरोजगारी दर, पिछले महीने छह महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची इस टारगेट प्राइस पर पैसे लगाने की सलाह

आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक इस समय सोने और चांदी को निवेश के सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. सोने में 51500-51600 रुपये के भाव पर 50900 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 52400 रुपये के टारगेट प्राइस पर निवेश किया जा सकता है. वहीं चांदी की बात करें तो इसमें निवेशक 67700-67800 रुपये के लेवल पर 67 हजार रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 69500 – 70000 रुपये के टारगेट प्राइस पर पैसे लगा सकते हैं. अनुज गुप्ता के मुताबिक प्रति औंस गोल्ड जल्द ही 1965-1980 डॉलर (1.49-1.50 लाख रुपये) और चांदी 27-30 डॉलर (2044.90-2272.11 रुपये) का लेवल छू सकता है. (डिस्क्लेमर: कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिम भरा है. ऐसे में पूंजी लगाने से पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.)

