Go Fashion Listing : गो फैशन की बंपर लिस्टिंग, डेब्यू ट्रेड में ही शेयर 90 फीसदी चढ़े

Go Fashion (India) के शेयरों की बंपर लिस्टिंग हुई है. अपने डेब्यू ट्रेड में ही यह शेयर इश्यू प्राइस से 90 फीसदी ज्यादा पर पहुंच गया. गो फैशन का शेयर 1316 रुपये पर खुला. डेब्यू ट्रेड में ही यह अपने इश्यू प्राइस से 90.72 फीसदी ज्यादा पर कारोबार करता दिखा. Go fashion (India) के शेयरों की आज स्टॉक एक्सचेंज में शानदार लिस्टिंग हुई. महिलाओं के बॉटमवियर ब्रांड की ऑपरेटर कंपनी गो फैशन के शेयर अपने डेब्यू में ही 1316 रुपये पर खुले. यह इसके आईपीओ के 655-690 रुपये के अपर बैंड से 90.72 फीसदी ज्यादा है.

गो फैशन ने इस महीने की शुरुआत में अपना आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खोला था. कंपनी फ्रेश शेयर आवंटन और ऑफर फॉर सेल के जरिये 1014 करोड़ रुपये जुटाने के लिए प्राइमरी मार्केट में उतरी थी. गो फैशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7107 रुपये का है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट के एनालिस्ट्स का कहना है कि अपर बैंड पर इस आईपीओ की वैल्यू 9.4 गुना लगाई गई है. ब्रोकरेज फर्म ने हालांकि इसकी रेटिंग नहीं की है लेकिन उसका कहना है कि गो फैशन को इतना अच्छा रेस्पॉन्स महिला बॉटमवियर के असंगठित बाजार के मॉडर्न रिटेल में शिफ्ट होने की निशानी है. ब्रांडेड विमेन बॉटम वियर का मार्केट 4473 करोड़ रुपये का है और कंपनी के पास इसकी 8 फीसदी हिस्सेदारी है.

Upcoming IPO: Gemini Edibles और MapMyIndia समेत 10 कंपनियों के IPO को SEBI की मंजूरी, जानें पूरी डिटेल

मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी थी. उसका कहना था कि कंपनी महिलाओं के बॉटवियर सेगमेंट एक जाना-पहचाना नाम है. इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और यह पैन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है. ब्रोकरेज फर्म का कहना था कि इस आईपीओ की वैल्यूएशन बिल्कुल सही है. गो फैशन के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रेस्पॉन्स मिला था. इसके सभी कैटेगरी को ओवरसब्सक्रिप्शन मिला था. क्यूआईबी के रिजर्व हिस्से को 100 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था वहीं एनआईआई का हिस्सा 262 गुना सब्सक्राइब हुआ था. रिटेल कैटेगरी 49 गुना सब्सक्राइब हुआ था. इससे पूरा आईपीओ 135 गुना ओवरसब्सक्राइब हो गया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.