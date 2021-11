Go Fashion IPO : गो फैशन के शेयर 25 नवंबर को होंगे अलॉट, आपने किया है अप्लाई तो ऐसे चेक करें स्टेटस

महिलाओं के बॉटमवियर बेचने वाली कंपनी Go Fashion के IPO को निवेशकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है. Go Fashion के शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर, 2021 को हो रहा है. Go Fashion, महिलाओं के बॉटम-वियर ब्रांड Go Colors की ऑपरेटर कंपनी है. 17 से 22 नवंबर के बीच खुले Go Fashion का IPO 135.46 गुना सब्सक्राइब हुआ था. अगर आपने इस आईपीओ के तहत शेयरों के लिए अप्लाई किया है तो अलॉमेंट स्टेटस दो तरीके से चेक कर सकते हैं.

1. सबसे पहले https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx इस लिंक पर विजिट करें

2. एप्लिकेशन नंबर और PAN डालें.

3. फिर (I’m not a robot) वाले बॉक्स पर क्लिक करें और फिर सर्च पर क्लिक करें.

4.आपका अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा.

1. https://kcas.kfintech.com/ipostatus/ लिंक पर क्लिक करें

2. IPO सेलेक्ट करें -(Go Fashion India Limited)

3. इसके बाद आईपीओ एप्लिकेशन नंबर, DPID/क्लाइंट ID, या PAN नंबर में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करें

4. जो भी ऑप्शन चुना है, उससे जुड़ी डिटेल डालें.

5. अंत में Captcha डालें और सबमिट करें.

6.आपका अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा

जिन निवेशकों को शेयर अलॉट नहीं होंगे उनके खाते में 26 नवंबर से पैसे रिफंड शुरू हो जाएंगे. वहीं जिन निवेशकों को शेयर अलॉट होगा, उनके डिमैट खाते में शेयर 29 नवंबर को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे. गो कलर्स के शेयरों की ग्रे मार्केट में अच्छी मांग है. यह 51 फीसदी प्रीमियम पर बिक रहा है. गो फैशन (इंडिया) महिलाओं के बॉटम वियर की बिक्री करने वाले देश के सबसे बड़े ब्रांड में शुमार है. इसकी वित्त वर्ष 2020 में ब्रांडेड वूमेन बॉटम वियर मार्केट में 8 फीसदी हिस्सेदारी थी. बहुत अधिक ग्रॉस मार्जिन और ओवरऑल इंडस्ट्री में प्रति स्क्वॉयरफुट रेवेन्यू के मामले में दिग्गज कंपनियों में शुमार गो फैशन में निवेश की गई पूंजी बढ़ने की बेहतर संभावना है. ऐसे में सैंक्टम वेल्थ डायरेक्टर (रिसर्च) आशीष चतुरमोहता के मुताबिक निवेशक गो फैशन के आईपीओ में लांग टर्म के लिए पैसे लगाकर शानदार रिटर्न हासिल कर सकते हैं.

