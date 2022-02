Go Fashion में 47% तक रिटर्न की उम्मीद, रिकॉर्ड गिरावट ने दिया भारी डिस्काउंट पर निवेश का मौका

Go Fashion Ltd का शेयर आज की ट्रेडिंग में बड़ी गिरावट के साथ 886 रुपये के भाव पर आ गया. जो इसके लिए आलटाइम लो लेवल है. हालांकि आगे इसमें बेहतर रिटर्न की गुंजाइश है.

हाल फिलहाल में जो आईपीओ आए थे, उनमें कुछ शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है. (image: pixabay)

Go Fashion (India) Stock Price: हाल फिलहाल में जो आईपीओ आए थे, उनमें कुछ शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है. कई कंपनियों के शेयर अपने रिकॉर्ड लो पर ट्रेड कर रहे हैं. इनमें गो फैशन इंडिया लिमिटेड (Go Fashion Ltd) भी शामिल है. कंपनी का शेयर आज की ट्रेडिंग में बड़ी गिरावट के साथ 886 रुपये के भाव पर आ गया जो इसके लिए आलटाइम लो लेवल है. सोमवार को यह 941 रुपये पर बंद हुआ था. Go Fashion (India) में लिस्टिंग प्राइस की तुलना में 430 रुपये की कमजोरी आ चुकी है. हालांकि ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज शेयर को लेकर बुलिश है और ब्रोकरेज का मानना है कि शेयर एक बार फिर अपने लिसिटंग प्राइस के करीब पहुंच सकता है. ब्रोकरेज हाउस ने 1300 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. कंपनी में क्यों दिख रही है ग्रोथ ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि गो फैशन को हाइली फ्रेगमेंटेड बॉटम वियर कटेगिरी में पहला एक्सक्लूसिव बॉटमवियर ब्रांड ‘Go Colors’ लॉन्च करके एडवांटेज मिला है. ब्रोकरेज का मानना ​​है कि ब्रॉन्ड पूरे भारत में उपस्थिति के साथ ईबीओ के हाइली एफिसिएंट मॉडल ऑपरेटिंग मॉडल (प्रति वर्ग फुट में हाइएस्ट सेल्स) के साथ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो (>120 रंगों में > 50 स्टाइल) का एक रेप्लिकेबल टेम्पलेट बनाने में सक्षम है. जो मिड टर्म में ग्रोथ को सपोर्ट करेगा. कंपनी के पास 120 शहरों में 476 स्टोर हैं. ब्रोकरेज का मानना है कि FY22-24E के दौरान कंपनी का रेवेन्यू/EBIDTA/ PAT CAGR 38%, 118% और 97% रह सकता है. स्टोर एक्सपेंशन का प्लान कंपनी का आगे स्टोर एक्सपेंशन का प्लान है. कंपनी हर साल 8 से 10 नए शहरों में पहुंचने की योजना पर काम कर रही है. Tier-1 और Tier-2 में लगातार एक्सपेंशन करने का प्लान है, जबकि Tier-3 और Tier-4 पर भी फोकस रहेगा. कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लगातार डाइवर्सिफाई कर रही है. नए प्रोडक्ट के लिए कंपनी E-commerce के मौके भी तलाशने में लगी है. इन सबका फायदा मिलेगा. बाजार में हुई थी धमाकेदार एंट्री Go Fashion (India) के स्टॉक की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई थी. कंपनी का शेयर 30 नवंबर 2021 को बीएसई पर 91 फीसदी प्रीमियम के साथ 1316 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ. जबकि Go Fashion का इश्यू प्राइस 690 रुपये था. इस लिहाज से लिस्टिंग पर निवेशकों को प्रति शेयर 626 रुपये का मुनाफा हुआ. यह शेयर 1340 रुपये तक के हाई को टच किया. हालांकि बाद में शेयर पर लगातार दबाव देखने को मिला है. अब यह टूटकर 900 रुपये के आस पास आ गया है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

