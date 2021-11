New IPO  : Go Fashion, CMS Infosystem और Tega Industries लाएगी आईपीओ, सेबी ने दी ड्राफ्ट पेपर को मंजूरी 

IPO News: Go Fashion, CMS Infosystem और Tega Industries के आईपीओ को सेबी ने मंजूरी दे दी है. Go Colour की पैरेंट कंपनी Go Fashion, इक्विटी फर्म Baring Private Equity समर्थित CMS Info और Tega Industries ने इस साल अगस्त में अपने आईपीओ के लिए सेबी में ड्राफ्ट पेपर जमा किए थे.

Go Fashion आईपीओ के जरिये 125 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल के तहत 1.28 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे.यह कंपनी 2010 में शुरू हुई थी. ऑफर फॉर सेल के तहत 1.28 लाख से ज्यादा शेयर प्रमोटर्स और शेयरहोल्डर्स की ओर से बेचे जांएगे. पीकेएस फैमिली ट्रस्ट और वीकेएस फैमिली ट्रस्ट की ओर से 7,46,000 शेयर बेचे जाएंगे.जबकि Sequoia Captial India Investment 75 लाख शेयर बेचेगी. पीकेएस और वीकेएस फैमिली ट्रस्ट की कंपनी में 24.87 फीसदी हिस्सेदारी है. कंपनी आईपीओ से जुटाए गए फंड में से 33.38 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 120 एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने में करेगी.

Sapphire Foods IPO: सफायर फूड्स का प्राइस बैंड तय, 9 नवंबर को खुलेगा इश्यू, यहां जानिए पूरी डिटेल

CMS Infosystem के आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा. Sion Investment Holdings Pte. कंपनी के 2000 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी. यह कंपनी Baring Private Equity Asia की सहयोगी कंपनी है. इस वक्त कंपनी में Sion की 100 फीसदी हिस्सेदारी है. CMS की आईपीओ लाने की यह दूसरी कोशिश है. इससे पहले इसने 2017 में आईपीओ लॉन्च करने की कोशिश की थी लेकिन लेकिन सेबी की मंजूरी के बावजूद इसने 12 महीने के अंदर आईपीओ को लॉन्च नहीं किया.

मिनरल माइनिंग कंपनियों को सेवाएं देने वाली टेगा इंडस्ट्रीज का भी आईपीओ आने वाला है. यह आईपीओ 700-750 करोड़ रुपये का हो सकता है. इस आईपीओ के तहत कोई नया शेयर नहीं जारी किया जाएगा. यह आईपीओ ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा. इशयू के तहत कंपनी के प्रमोटर और शेयरधारक 1.37 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.