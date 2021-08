New IPO : Go colors लाने जा रही है आईपीओ, 125 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे

IPO News : Go Fashion (India) की कंपनी Go colors ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में DRHP दाखिल कर दिए हैं. आईपीओ के जरिये कंपनी 125 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी, जबकि मौजूदा शेयरहोल्डर और प्रमोटर 1.28 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे. ऑफर फॉर सेल के तहत PKS फैमिली और VKS फैमिली ट्रस्ट 7.46 लाख शेयर बेचेगी जबकि Sequoia Capital 75 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी. इंडिया एडवांटेज फंड S4 I 33 लाख शेयरों की बिक्री करेगी वहीं 5.77 लाख शेयरों की बिक्री Dynamic India Fun S4 US I करेगी.

PKS फैमिली और VKS फैमिली ट्रस्ट के पास कंपनी की 28.74 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं Sequoia Capital और Investmet IV के पास 28.73 फीसदी हिस्सेदारी है. JM Financials, DAM Capital Advisors और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसकी बुक रनिंग के लीड मैनेजर हैं.

Go Colours के आईपीओ का 75 फीसदी हिस्सा क्यूआईबी के लिए रिजर्व है. 15 फीसदी हिस्सा एनआईआई के लिए और सिर्फ दस फीसदी रिटेल निवेशकों के लिए रखा गया है. लिस्ट होने के बाद Go Colors भी Page Industries, Aditya Birla Fashion and Retail और TCNS Clothing Company Ltd की कतार में शामिल हो जाएगी. कंपनी आईपीओ से जुटाए फंड से 33.7 करोड़ रुपये 120 नए EBO शुरू करेगी. साथ ही 61.3 करोड़ रुपये की वर्किंग कैपिटल और दूसरी कॉरपोरेट जरूरत भी पूरी करेगी.

New IPO : ixigo लाएगी 1600 करोड़ रुपये का आईपीओ, Sequoia Capital समर्थित ट्रैवल प्लानर कंपनी के सेबी में दस्तावेज दाखिल

वित्त वर्ष 2018-19 में Go Colors का शुद्ध मुनाफा 31 करोड़ करोड़ रुपये का था जो वित्त वर्ष 2019-20 में 52 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. हालांकि कोविड की वजह से इसे नुकसान हुआ. वित्त वर्ष में इसे 3.54 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ. Go Colors के आईपीओ का 75 फीसदी हिस्सा क्यूआईबी के लिए रिजर्व है. 15 फीसदी हिस्सा एनआईआई के लिए और सिर्फ दस फीसदी रिटेल निवेशकों के लिए रखा गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.