Gujarat Based Stocks: गुजरात की इन कंपनियों ने 2022 में दिखाया दम, बाजार की गिरावट में भी दे दिया 167% तक रिटर्न

शेयर बाजार की बड़ी गिरावट में भी गुजरात बेस्ड कुछ कंपनियों के शेयरों ने अपना दमखम दिखाया है. इन कंपनियों के शेयरों में इस साल अबतक 167 फीसदी तक रिटर्न मिला है.

ब्रॉडर मार्केट के 500 में से 392 शेयरों में इस साल गिरावट रही है. (image: pixabay)

Best Return Giving Stocks: शेयर बाजार में इस साल के शुरू से ही गिरावट देखने को मिली है. 1 जनवरी से बीते हफ्ते के अंत तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में करीब 10 फीसदी की कमजोरी आई है. इस दौरान सेंसेक्स 5000 अंकों से ज्यादा तो निफ्टी 1500 अंकों से ज्यादा कमजोर हुआ है. ब्रॉडर मार्केट के 500 में से 392 शेयरों में इस साल गिरावट रही है. हालांकि इस बड़ी गिरावट में भी गुजरात बेस्ड कुछ कंपनियों के शेयरों ने बाजार में अपना दमखम दिखाया है.इन कंपनियों में इस साल अबतक 167 फीसदी तक रिटर्न मिला है. वहीं बीते 1 साल में भी इन्होंने 178 फीसदी तक रिटर्न दिया है. इसमें अडानी ग्रुप के भी कुछ शेयर शामिल हैं. Zomato का शेयर दे सकता है 100% रिटर्न, Blinkit के अधिग्रहण से मुनाफा सुधरने का अनुमान, बिजनेस होगा सेफ Gujarat Alkalies and Chemicals गुजरात बेस्ड केमिकल्स बनाने वाली कंपनी Gujarat Alkalies and Chemicals ने इस साल अबतक 5 फीसदी और बीते 1 साल में 68 फीसदी रिटर्न दिया है. इस साल शेयर का भाव 654 रुपये से बढ़कर 682 रुपये हो गया. जबकि 1 साल के दौरान शेयर का भाव 407 रुपये से बढ़कर 682 रुपये पर आ गया. Gujarat Ambuja Exports एग्रो प्रॉसेसिंग बिजनेस करने वाली गुजरात बेस्ड कंपनी Gujarat Ambuja Exports ने इस साल अबतक 70 फीसदी और बीते 1 साल के दौरान 61 फीसदी रिटर्न दिया है. इस साल शेयर का भाव 167 रुपये से बढ़कर 283 रुपये हो गया. जबकि 1 साल के दौरान शेयर 176 रुपये से 283 रुपये का हो गया. GMDC मिनरल और लिग्नाइट माइनिंग वाली गुजरात बेस्ड कंपनी Gujarat Mineral Development Corporation ने इस साल अबतक 82 फीसदी रिटर्न दिया है. जबकि एक साल में शेयर का रिटर्न 77 फीसदी रहा है. इस साल शेयर का भाव 74 रुपये से 135 रुपये पहुंच गया. 1 साल पहले शेयर का भाव 76 रुपये था. GNFC फर्टिलाइजर और केमिकल बनाने वाली कंपनी Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals के शेयर में इस साल अबतक 37 फीसदी रिटर्न मिला है. जबकि 1 साल के दौरान इसका रिटर्न 66 फीसदी रहा है. इस साल शेयर का भाव 445 रुपये से 609 रुपये हो गया. 1 साल पहले शेयर का भाव 367 रुपये था. GSFC फर्टिलाइजर और केमिकल बनाने वाली कंपनी Gujarat State Fertilizers and Chemicals के शेयर ने इस साल 16 फीसदी और 1 साल के दौरान 26 फीसदी रिटर्न दिया है. इस साल शेयर का भाव 121 रुपये से बढ़कर 140 रुपये हो गया. जबकि एक साल पहले शेयर का भाव 111 रुपये था. Adani Enterprises अडानी ग्रुप की गुजरात बेस्ड कंपनी Adani Enterprises में इस साल अबतक 27 फीसदी और 1 साल में 43 फीसदी रिटर्न मिला है. इस साल शेयर का भाव 1717 रुपये से 2177 रुपये हो गया. जबकि 1 साल पहले शेयर का भाव 1526 रुपये था. Adani Power पावर और एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली टाटा ग्रुप कंपनी Adani Power ने इस साल अबतक 167 फीसदी और बीते 1 साल में 129 फीसदी रिटर्न दिया है. शेयर का भाव इस साल 101 रुपये से 271 रुपये हो गया. 1 साल पहले शेयर का भाव 118 रुपये था. Monarch Networth Capital गुजरात बेस्ड Monarch Networth Capital में इस साल अबतक 62 फीसदी रिटर्न दिया है. शेयर का भाव इस साल जनवरी से अबतक 158 रुपये से 258 रुपये हो गया. Ganesh Housing Corporation रीयल एस्टेट डेवलपर Ganesh Housing Corporation में इस साल 21 फीसदी और 1 साल में 178 फीसदी रिटर्न मिला है. इस साल शेयर का भाव 216 रुपये से 260 रुपये हो गया. एक साल पहले शेयर का भाव 93 रुपये था. Gujarat Fluorochemicals Gujarat Fluorochemicals ने इस साल अबतक 11 फीसदी ता एक साल में 155 फीसदी रिटर्न दिया है. इस साल शेयर 2478 रुपये से 2740 रुपये का हो गया. एक साल पहले शेयर का भाव 1074 रुपये था. Adani Wilmar गुजरात बेस्ड एफएमसीजी कंपनी Adani Wilmar ने इस साल फरवरी में लिस्ट होने के बाद से 123 फीसदी रिटर्न दिया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.