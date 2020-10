Global Market: US इलेक्शन, कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर नजर, दुनियाभर के बाजारों का कैसा रहा हाल

Global Market: दुनियाभर के बाजारों की नजर अब यूएस में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव और कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर है. फिलहाल शंका और आशंकाओं के बीच ग्लोबल बाजारों में मिक्सड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि यूएस में आर्थिक पैकेज, इलेक्शन के चलते राजनैतिक अस्थिरता और कोविड 19 के चलते आर्थिक अनिश्चितता का असर दुनियाभर के बाजारों पर रहेगा. इनसे जुड़ी खबरों पर बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा. वहीं, कुछ बड़े देशों के आने वाले डाटा पर भी बाजार की निगाहे रहेंगी.

शुक्रवार की बात करें तो फ्रांस के CAC 40 में 1.2 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है और यह 4896.78 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है. जर्मनी के DAX में 0.5 फीसदी तेजी है और यह 12,762.11 के स्तर पर है. वहीं ब्रिटेन के FTSE 100 में करीब 1 फीसदी तेजी है और यह 5,889.79 के स्तर पर है. डाउ इंडस्ट्रियल फ्यूचर बिना बदलाव के 5,889.79 के स्तर पर है. S&P 500 फ्यूचर 0.1 फीसदी तेजी के साथ 3,477.62 के स्तर पर है.

एशिया की बात करें तो जापान के निक्केई 225 में 0.4 फीसदी गिरावट रही और यह 23,410.63 के स्तर पर बंद हुआ. जबकि एसजीएक्स निफ्टी में 0.06 फीसदी बढ़त रही. कोस्पी और ताइवान वेटेड में भी कमजोरी देखने को मिली. शंघाई कंपोजिट में 0.13 फीसदी बढ़त रही. स्ट्रेट टाइम्स और हैंगसेंग में 0.34 फीसदी और 0.94 फीसदी तेजी रही. आस्ट्रेलिया के S&P/ASX 200 में 0.5 फीसदी गिरावट रही और यह 6,176.80 के स्तर पर बंद हुआ.

कल के कारोबार में US मार्केट अभी कमजोर होकर बंद हुए. डाउ फ्यूचर करीब 50 अंक ऊपर नजर आ रहा है. कल के कारोबार में अमेरिकी बाजारों में रिकवरी आई लेकिन ये लगातार तीसरे दिन कमजोर होकर बंद हुए.डाउ जोंस करीब 20 अंक कमजोर होकर 28494 के स्तर पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्स 5 अंक टूटकर 3483 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं नैसडेक 55 अंक गिरकर 11714 के स्तर पर बंद हुआ था.

इस हफ्ते की बात करें तो शेयर बाजारों में निवेशक सतर्क रहे हैं. कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर बढ़ने की आशंका है. यूरोप में संक्रमण बढ़ा है. फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में इसे लेकर कई उपाय किए जा रहे हैं. अमेरिका और एशिया के भी कई हिस्से में मामले बढ़ रहे हैं. वहीं, यूएस में राष्ट्रपति इलेक्शन तक राहत पैकेज मिलने की उम्मीद बहुत कम है. इलेक्श्यान तक बाजार में राजनैतिक अनिश्चितता भी बनी रहेगी. चीन सहित कुछ देशों में आने वाले इकोनॉमिक डाटा पर भी बाजार की नजर है.

इंटरनेशनल मार्केट में यूएस क्रूड की कीमतें ​हल्की गिरावट के साथ 40.68 डॉलर प्रति बैरल पर है. ब्रेंट क्रूड हल्की गिरावट के साथ 42.79 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर ट्रेड कर रहा है.

