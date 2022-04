Global Longlife Hospital IPO: मल्टी-स्पेशियल्टी हॉस्पिटल का खुलने जा रहा है आईपीओ, चेक करें इश्यू से जुड़ी सभी डिटेल्स

Global Longlife Hospital and Research IPO: हेल्थ केयर सर्विसेज मुहैया कराने वाली ग्लोबल लांगलाइफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च का कल आईपीओ खुलने वाला है.

गुजरात के मल्टी स्पेशियल्टी हॉस्पिटल के 49 करोड़ रुपये के आईपीओ में निवेशक 21- 25 अप्रैल तक पैसे लगा सकेंगे.

Global Longlife Hospital and Research IPO: हेल्थ केयर सर्विसेज मुहैया कराने वाली ग्लोबल लांगलाइफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च का कल (21 अप्रैल) आईपीओ खुलने वाला है. गुजरात के मल्टी स्पेशियल्टी हॉस्पिटल के 49 करोड़ रुपये के आईपीओ में निवेशक 25 अप्रैल तक पैसे लगा सकेंगे. आईपीओ के लिए 140 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस तय किया गया है और निवेशक न्यूनतम एक हजार शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं यानी कि कम से कम 1.40 लाख रुपये में अपनी बिड प्लेस कर सकेंगे. आईपीओ की सफलता के बाद इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी और प्रमोटर्स की होल्डिंग 81.43% से घटकर 54.29% रह जाएगी. Netflix Loses Subscribers: रूस-यूक्रेन जंग से नेटफ्लिक्स को तगड़ा झटका, इन 4 वजहों ने बिगाड़ी OTT प्लेटफॉर्म की चाल Global Longlife Hospital and Research IPO की डिटेल्स

49 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 21-25 अप्रैल के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा.

इश्यू के तहत 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 35 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे.

140 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस तय किया गया है और निवेशक न्यूनतम एक हजार शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं यानी कि कम से कम 1.40 लाख रुपये में अपनी बिड प्लेस कर सकेंगे. अधिकतम बिड साइज 33.24 लाख शेयरों का है.

इश्यू का 50 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों और 50 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित है.

आईपीओ की सफलता के बाद इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी.

इश्यू के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल लीजहोल्ड बेसिस पर जमीन लेने. लोन के रीपेमेंट और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. कंपनी के बारे में डिटेल्स

ग्लोबल लांगलाइफ एंड रिसर्च लिमिटेड ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर से संबंधित), आंखों, कॉर्डियोलॉजी (ह्रदय से जुड़ी), डर्मटोलॉजी (स्किन से जुड़ी), गाइनकालॉजिस्ट (महिलाओं से जुड़ी), स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, माइक्रोबॉयोलॉजी, डायलिसिस और साइकोथेरेपी समेत अन्य हेल्थकेयर सर्विसेज मुहैया कराती है. फाइनेंशियल की बात करें तो वित्त वर्ष 2018-19 में इसका शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) 136.47 लाख रुपये था जो अगले वित्त वर्ष 2019-20 में गिरकर निगेटिव जोन यानी (-)86.24 लाख रुपये तक फिसल गया. इसका मतलब हुआ कि इसे वित्त वर्ष 2019-20 में 86.24 लाख रुपये का नुकसान हुआ था. हालांकि अगले ही वित्त वर्ष 2020-21 में स्थिति सुधरी और 103.54 लाख रुपये का मुनाफा हुआ. पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती नौ महीने की बात करें तो ग्लोबल लांगलाइफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च को 386.31 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हासिल हुआ. (इनपुट: बीएसई)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.