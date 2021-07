Glenmark Life Sciences IPO: ग्लेनमार्क के ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट, इस कंपनी में पैसे लगाने को लेकर ये है एक्सपर्ट की राय

Glenmark Life Sciences IPO: ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का 1514 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए मंगलवार को खुला था और अब तक यह 5.37 गुना अधिक सब्सक्राइब हो चुका है. इसका आईपीओ ऐसे समय में आया है जब फार्म स्टॉक्स में बिकवाली चल रही है. बिकवाली के चलते फार्मा इंडेक्स 14 हजार के नीचे लुढ़क गया है. ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं.

निवेशकों के मन में ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के ग्रे मार्केट में गिरते भाव के चलते भी घबराहट हो रही है. यह स्टॉक आईपीओ से पहले ग्रे मार्केट में आईपीओ प्राइस के मुकाबले 300 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा था जो अब महज 136-138 रुपये के प्रीमियम पर है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पर आईपीओ सब्सक्रिप्शन का फैसला लेने की बजाय कंपनी की वित्तीय स्थिति पर लेनी चाहिए. इसके अलावा एनालिस्ट्स का मानना है कि फार्मा स्टॉक्स में बिकवाली शॉर्ट टर्म करेक्शन है.

ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सडियरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ के लिए निवेशक 20 शेयरों के लॉट में बिड लगा सकते हैं. इसके लिए 695-720 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया गया है यानी अपर प्राइस बैंड के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14400 रुपये का निवेश करना होगा. 756.8 करोड़ रुपये के 50 फीसदी शेयरों को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) और 227 करोड़ रुपये के 15 फीसदी हिस्से को नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (NII) के लिए आरक्षित रखा गया है. 35 फीसदी इश्यू जिसकी वैल्यू करीब 529 करोड़ रुपये है, खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है. नए जारी किए जाने वाले शेयरों से मिले फंड का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर और आउटस्टैंडिंग खरीदारी के लिए किया जाएगा.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

(Article: Kshitij Bhargava and Surbhi Jain)

