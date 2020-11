ग्लैंड फार्मा 20% तक मजबूत, डिवाइस लैब नए हाई पर; क्यों आई फार्मा शेयरों में जोरदार तेजी

Pharma stocks Rose: आज के कारोबार में फार्मा शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. कारोबार में निफ्टी पर फार्मा इंडेक्स 2.5 फीसदी से ज्यदा मजबूत होकर 11827 के स्तर तक पहुंच गया. इंडेक्स में शामिल और इंडेक्स के बाहर ज्यादातर फार्मा शेयरों में तेजी देखी जा रही है. आज डिवाइस लैब रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा तो ग्लैंड फार्मा में 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा है. वहीं 2 दिनों में इसमें 45 फीसदी की तेजी देखने को मिली. डॉ. रेड्डीज और अरबिंदो फार्मा जैसे शेयरों में भी शानदार तेजी देखी जा रही है. आखिर फार्मा शेयरों में क्यों तेजी आ रही है.

डॉ रेड्डीज में आज 3 फीसदी से ज्यादा तेजी है तो अल्केम लैब भी 3 फीसदी मजबूत हुआ है. अरबिंदो फार्मा में 2.5 फीसदी से ज्यादा मजबूती है. सनफार्मा और डिवाइस लैब भी 2 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुए हैं. कैडिला, सिप्ला, ल्यूपिन और बायोकॉन में भी तेजी है.

आज के कारोबार में ग्लैंड फार्मा में 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा है. पिछले 2 दिनों में ग्लैंड फार्मा में 45 फीसदी की तेजी आ चुकी है. बता दें कि ग्लैंड फार्मा बीते हफ्ते ही शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है. आईपीओ के लिए शेयर का प्राइस 1500 रुपये था. तबसे अबतक शेयर में 683 रुपये की तेजी आ चुकी है. आज शेयर 2,183.45 रुपये के भाव पर पहुंच गया. इश्यू प्राइस से यह 46 फीसदी मजबूत हो चुका है.

आज फार्मा शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है. फार्मा शेयरों में अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीददारी आई है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हाल ही में यूएस एफडीए ने कुछ कंपनियों के दवाओं को मंजूरी दी है या मंजूरी पाइपलाइन में है. इससे फार्मा सेक्टर को लेकर उत्साह बढ़ा है. डोमेस्टिक और ग्लोबली ड्रग सेल्स के आंकड़े बेहतर हैं.

वहीं, कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के बीच निवेशकों को एक बार फिर अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता लग रही है. इस वजह से डिफेंसिव सेक्टर पर उनका रूझान बढ़ा है. फार्मा को डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है. कोरोना की एक और लहर से फार्मा सेक्टर में एक बार आउटलुक मजबूत हुआ है. वहीं फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क ने कहा है कि Favipiravir दवा कोरोना के इलाज में प्रभावी पाई गई है. भारत बॉयोटक और आईसीएमआर द्वारा मिलकर बनाई जा रही कोविड 19 वेक्सीन के भी जल्द बाजार में आने की उम्मीद बढ़ी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.