बाजार के ‘ग्लैडिएटर’ बनेंगे ये 3 शेयर, 6 महीने में मिल सकता है शानदार रिटर्न

शेयर बाजार में मार्च की गिरावट के बाद से अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है. निफ्टी की बात करें तो 23 मार्च के लो से करीब 40 फीसदी तेजी आ चुकी है. हालांकि दुनियाभर में कोविड 19 के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, बाजार के बारे में अनुमान लगाना एक्सपर्ट के लिए मुश्किल हो रहा है. एक्सपर्ट उन्हीं शेयरों पर दांव लगाने की बात की रहे हैं, जिनके फंडामेंटल मजबूत हैं और कंपनी का बिजनेस आउटलुक बेहतर दिख रहा है. निवेश के सीमित विकल्पों के बीच कुछ ऐसे भी शेयर हैं जो आने वाले 6 महीनों में शेयर बाजार के ग्लैडिएटर बनने का दम रखते हैं.

ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने ऐसे ही 3 शेयरों की जानकारी दी है, जिनमें अगले 6 महीने में बेहतर रिटर्न की गुंजाइश है.

6 माह का लक्ष्य: 750 रुपये

किस भाव पर खरीदें: 645 रुपये से 667 रुपये

स्टॉप लॉस: 595 रुपये

सिप्ला देश की लीडिंग फार्मा कंपनियों में शामिल है. कंपनी के पास दुनियाभर में 46 मैन्युुैक्चरिंग फैसिलिटी है. कंपनी साधारण एंटीबॉयोटिक से लेकर कैंसर में इस्तेमाल होने वाली दवा बनाती है. कंपनी के प्रोडक्ट बास्केट में 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं. कंपनी का फोकस फ्रंट एड मॉडल पर है. कंपनी का डोमेस्टिक और इंटरनेशन दोनों बाजार मजबूत है. आने वाले कुछ नए प्रोडक्ट से कंपनी को और मजबूती मिलेगी. अनुमान है कि FY20-22E में एक्सपोर्ट फॉर्मूलेशन सेल्स में 10.9% CAGR ग्रोथ रहेगी.

6 माह का लक्ष्य: 2550 रुपये

किस भाव पर खरीदें: 2190 रुपये से 2250 रुपये

स्टॉप लॉस: 2060 रुपये

मार्च के लो के बाद से रिकवरी में आईटी सेक्टर का बड़ा योगदान रहा है. IT सेक्टर की लीडिंग कंपनी TCS ने भी इसमें बेहतर ग्रोथ दर्ज कराई है. मार्च के लो से शेयर में अचछी खासी तेजी आ चुकी है. शेयर में कोविड 19 जैसी चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है. शेयर में आगे भी पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है. ऐसे में किसी भी गिरावट पर इसमें खरीददारी बनती है. जून तिमाही में रेवेन्यू कमजोर रहने के पीदे कमजोर मार्च तिमाही है. लेकिन उम्मीद है कि FY22E में कंपनी की ग्रोथ मजबूत रहेगी.

6 माह का लक्ष्य: 508 रुपये

किस भाव पर खरीदें: 435 रुपये से 449 रुपये

स्टॉप लॉस: 410 रुपये

एक्सिस बैंक निजी सेक्टर में तीसरा बड़ा बैंक है. कंपनी की ग्रोथ एडवांस, एमएसएमई, कॉरपोरेट, एग्रीकल्चर और रिटेल सेग्मेंट में लंबे समय से बेहतर रही है. कंपनी का कास्ट कंट्रोल बेहतर है. हालांकि कोविड 19 का असर बैंक के प्रदर्शन पर भी पड़ा है, लेकिन जल्द में इसमें रिकवरी की उम्मीद है.

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपट्र की राय लें.)

