Festive Shopping: डेबिट कार्ड, वॉलेट या UPI से पैसे कट गए लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? कैसे मिलेगा वापस

Festive Shopping: फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और शॉपिंग के लिए कंपनियों के साथ बैंक भी ग्राहकों को कई लुभावने ऑफर दे रहे हैं. अधिकतर लोगों को साल भर इसी फेस्टिव सीजन का इंतजार रहता है. ऐसे में अगर किसी शॉपिंग के दौरान आपने डेबिट कार्ड, वॉलेट या यूपीआई से शॉपिंग के बाद पेमेंट किया, पैसे कट भी गए लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में परेशान होना स्वाभाविक है. ऐसी कोई भी परिस्थिति सामने आने पर परेशान न हों आप अपने पैसा वापस पा सकते हैं. आमतौर पर इस प्रकार की शिकायतों का निपटारा सात दिनों के भीतर हो जाता है.

अपने पैसों के रिफंड की प्रक्रिया घर बैठे ही ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं. इसके लिए हर बैंक का अपना विंडो है. मान लीजिए यदि किसी का एसबीआई में अकाउंट है. अगर बात करें एसबीआई की तो बैंक की वेबसाइट पर सीएमएस पोर्टल में जाएं. वहां अपना कस्टमर टाइप, अकाउंट नंबर, अपना नाम (Name of Complainant), ब्रांच कोड, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, शिकायत की श्रेणी (Category of Complaint), प्रॉडक्ट एंड सर्विसेज और शिकायत की प्रकृति (Nature of Complaint) जैसे डिटेल्स भर कर कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें. सबमिट होने के बाद आपको एक शिकायत नंबर मिलेगा जो एसएमएस और ई-मेल के जरिए आपको भेजा दिया जाएगा. इस नंबर के जरिए आप अपनी शिकायत को लेकर जान सकेंगे कि आपकी शिकायत पर प्रक्रिया कहां तक पहुंची है. शिकायत का समाधान 7 दिनों के भीतर किया जाएगा.

अगर सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आपका पैसा आपके पास वापस खाते में नहीं आया है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह शिकायत आप चाहें तो लिखित में ऑफलाइन दें या तो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं.

बिना किसी ट्रांजैक्शन के खाते से कटे पैसे के रिफंड के लिए लगभग सभी बैंकों के लिए समान प्रक्रिया है. सिर्फ नेट बैंकिंग के जरिए शिकायत दर्ज कराने के लिए बैंकों के विंडों अलग-अलग हैं. हालांकि लगभग सभी में कस्टमर सर्विस टैब में यह फीचर उपलब्ध हो जाएगा.

अगर आपने पेटीएम या फोनपे जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए शॉपिंग की है और ट्रांजेक्शन फेल रहा है तो आम तौर पर रिफंड आने में तीन से पांच दिन या फिर 10 दिन का भी समय लग सकता है. लेकिन अगर निश्चित अवधि में पैसा वापस नहीं आया है तो रिफंड के लिए ऐप के कस्टमर केयर से बात कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आजकल सभी पेमेंट्स ऐप के सोशल मीडिया हैंडल और मेल आईडी भी रहती है. आप वहां भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

