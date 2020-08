अडाणी समूह मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी खरीदेगा, मिल चुकी है CCI की मंजूरी

अडाणी समूह (Adani Group) मुंबई एयरपोर्ट में GVK समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा. अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी (Gautam Adani) की अगुवाई वाले समूह ने सोमवार को कहा कि उसका मुंबई एयरपोर्ट में GVK समूह की हिस्सेदारी खरीदने और कंट्रोल हासिल करने का करार हो गया है. इस डील के लिए अडाणी समूह को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की मंजूरी मिल चुकी है. यह सौदा पूरा होने के बाद GVK की 50.5 फीसदी हिस्सेदारी के साथ मुंबई एयरपोर्ट में अडाणी समूह की हिस्सेदारी 74 फीसदी हो जाएगी.

अडाणी एंटरप्राइज ने शेयर बाजारों को भेजी जानकारी में कहा, ‘‘अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर्स के कर्ज के अधिग्रहण के लिए करार किया है.’’ जीवीके समूह के पास मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (MIAL) की 50.5 फीसदी हिस्सेदारी है. कर्ज को इक्विटी में बदला जाएगा. दोनों ही कंपनियों ने इस सौदे के वित्तीय पक्ष का खुलासा नहीं किया है. सूचना में कहा गया है कि अडाणी समूह मायल में एयरपोर्ट्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका (ACSA) और बिडवेस्ट की 23.5 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए भी कदम उठाएगा.

कंपनी ने बाजार को दी जानकारी में GVK ग्रुप और AAHL ने सहमति जताई है कि GVK पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दी गई गारंटी को जारी करने के अलावा एएएचएल जीवीके के साथ एक स्टैंड-स्लिल ऑफर पेश करेगा, जोकि उसके द्वारा कर्ज के अधिग्रहण के संबंध में होगा. अडाणी समह ने कहा कि मायल में एसीएसए और बिडवेस्ट की 23.4 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा. अडाणी ने कहा कि वह मायल में फंड इन्फ्यूज करेगा.

एक अलग फाइलिंग में GVK ने कहा कि वह अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ सहयोग के लिए तैयार है. इसके तहत अडाणी समूह गोल्डमैन सॉक्स की अगुवाई वाले कंसोर्टियम और एचडीएफसी समेत विभिन्न कर्जदााताओं से कर्ज का अधिग्रहण करेगा. इस कर्ज को परस्पर तय शर्तों के आधार पर इक्टिवी में कन्वर्ट किया जाएगा.

