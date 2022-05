Adani Ports ने एक दिन में निवेशकों के 9500 करोड़ डुबोए, अडानी ग्रुप के शेयर में क्यों आई बड़ी गिरावट

शेयर में बड़ी गिरावट के चलते गौतम अडानी ग्रुप कंपनी Adani Ports का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया है.

Adani Ports में आज यानी 25 मई के कारोबार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. (reuters)

Adani Ports and Special Economic Zone: अडानी ग्रुप के शेयर Adani Ports में आज यानी 25 मई के कारोबार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. आज इंट्राडे में शेयर 6 फीसदी से ज्यादा टूटकर 706 रुपये पर आ गया है. जबकि मंगलवार को यह 752 रुपये पर बंद हुआ था. Adani Ports के मार्च तिमाही के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए हैं. कंपनी का मुनाफा सालना आधार पर 21 फीसदी गिरकर 1033 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि कंपनी ने 2 रुपये के फेस वैल्यू पर 5 रुपये प्रति शेयर यानी 250 फीसदी डिविडेंड देने का एलान किया है. निवेशकों को 9500 करोड़ का झटका आज शेयर में बड़ी गिरावट के चलते कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया है. मंगलवार को बाजार बंद होने पर Adani Ports का मार्केट कैप 158850 करोड़ रुपये था. जबकि आज 3:15 बजे दोपहर में यह घटकर 149344 करोड़ रुपये पर आ गया. यानी इस दौरान इसमें 9500 करोड़ रुपये की कमी आई है. वैसे इस शेयर में इस साल अबतक माइनस 4 फीसदी और 1 साल में माइनस 7 फीसदी रिटर्न मिला है. 1 महीने में शेयर 22 फीसदी गिरा है. जबकि 5 साल में शेयर ने 100 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है. SAIL: 100 रु से सस्ता PSU स्टॉक दे सकता है 21% रिटर्न, राकेश झुनझुनवाला ने भी लगाया है पैसा मुनाफा 21 फीसदी घटा Adani Ports (APSEZ) का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 22 फीसदी घटकर 1033 करोड़ रुपये रहा है. एक साल नहले की समान तिमाही में कंपनी को 1321 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 4072.42 करोड़ से बढ़कर 4417.87 करोड़ रुपये रहा है. कुल कार्गो वॉल्यूम सालाना आधार पर 26 फीसदी बढ़कर 312 MMT रहा है. कंसो EBITDA 22 फीसदी बढ़कर 9811 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी मैनेजमेंट का कहना है कि APSEZ के लिए FY22 बेहतर साल रहा है. इस दौरान कंपनी ने कई माइलस्टोन हासिल किए हैं और अपने लिए ही बेंचमार्क सेट किया है. पोर्ट, लॉजिस्टिक और SEZ में ग्रोथ के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा है.

