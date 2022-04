Adani Green Energy बनी देश की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी, 4.22 लाख करोड़ हुआ मार्केट कैप, Bharti Airtel को पीछे छोड़ा

Adani Green Energy ने मार्केट कैप के मामले में भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और ITC जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ा, पर Nifty 50 में अब भी शामिल नहीं.

गौतम अडाणी के औद्योगिक साम्राज्य में शामिल अडाणी ग्रीन के शेयर वर्ष 2022 में ही अब तक 103% से ज्यादा तेजी दिखा चुके हैं.

Adani Green Energy Becomes 10th Most Valued Firm in Market Capitalisation: देश के सबसे बड़े और रसूखदार उद्योगपतियों में शामिल गौतम अडाणी के ग्रुप की कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) ने सोमवार को एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. कंपनी शेयरों में एक ही दिन में आई 20 फीसदी की तेजी से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.22 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया. इस तेजी की बदौलत यह देश की 10वीं सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गयी. इस दौरान अडाणी ग्रीन ने मार्केट कैप के लिहाज से भारती एयरटेल को 11वें नंबर पर धकेल दिया. दिलचस्प बात यह है कि दसवीं सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बनने के बावजूद अडाणी ग्रीन एनर्जी NSE के प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स Nifty 50 में शामिल नहीं है. अडाणी ग्रीन एनर्जी अब कोटक महिंद्रा बैंक और ITC से भी आगे एनएसई (NSE) पर अडाणी ग्रीन (Adani Green Energy Ltd – AGEL) के शेयर सोमवार को 2786.20 रुपये पर बंद हुए. इस तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख 22 हजार 526 करोड़ से ज्यादा हो गया, जबकि भारती एयरटेल (Bharti Airtel Ltd) का मार्केट कैप सोमवार को 4.16 लाख करोड़ ही रहा. अडाणी ग्रीन का मार्केट कैप अब कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank Ltd) और आईटीसी (ITC Ltd) जैसी दिग्गज कंपनियों से भी अधिक हो चुका है.अडाणी ग्रीन के शेयरों में पिछले कुछ अरसे के दौरान लगातार तेजी देखी जा रही है. सिर्फ 2022 के दौरान ही कंपनी के शेयर में अब तक 103 फीसदी से ज्यादा की रैली देखी जा चुकी है. भारत की प्रमुख कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Limited) 17.65 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ देश की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है. दिग्गज टेक्नॉलजी कंपनी टीसीएस (TCS) 13.52 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ इस लिस्ट में दूसरे और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) करीब 8.3 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ तीसरे नंबर पर है.

