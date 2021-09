Hurun India Rich List 2021: अडाणी हर दिन कमा रहे हैं 1002 करोड़ रुपये, मुकेश अंबानी लगातार दसवें साल देश के सबसे अमीर शख्स

मुकेश अंबानी ( Mukesh Ambani) लगातार दसवें साल देश के अमीरों की लिस्ट में पहले नंबर पर बरकरार हैं. IIFL Wealth Hurun India Rich List के मुताबिक मुकेश अंबानी और उनके परिवार की संपत्ति अब बढ़ कर 7,18,000 करोड़ रुपये पर पहुंच चुकी है. इसमें पिछले साल से 9 फीसदी का इजाफा हुआ है. अमीरों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं गौतम अडाणी ( Gautam Adani) और उनका परिवार. उनकी संपत्ति 5,05,900 करोड़ रुपये है. अडाणी की संपत्ति में हर दिन 1,002 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो रही है.

Hurun India Rich List 2021 में गौतम अडाणी ने दो पायदान की छलांग लगाई है. अब वह चौथे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. अडाणी ग्रुप का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 9 लाख करोड़ रुपये है. अडाणी पावर को छोड़ कर ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियां एक लाख करोड़ से अधिक की हैं. Hurun India के एमडी और चीफ रिसर्चर अनस रहमान जुनैद ने कहा कि गौतम अडाणी एक मात्र भारतीय हैं, जिन्होंने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की एक नहीं पांच कंपनियां खड़ी की हैं.

गौतम अडाणी के साथ ही उनके भाई की संपत्ति में भी जबरदस्त इजाफा हुआ हैं. उनके भाई विनोद शांतिलाल अडाणी ( Vinod Adani) अमीरों की इस लिस्ट में आठवीं पोजीशन पर पहुंच गए हैं. विनोद अडाणी की कुल संपत्ति 1,31,600 करोड़ रुपये है. वह Hurun India Rich List में 12वीं से 8वीं रैंक पर पहुंच गए हैं. विनोद अडाणी दुबई में रहते हैं . वह दुबई, सिंगापुर और जकार्ता में ट्रेडिंग बिजनेस में सक्रिय हैं.

बहरहाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार दसवें साल देश के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं. उनकी संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपये की है. IIFL Wealth Hurun India के मुताबिक 64 वर्षीय मुकेश अंबानी ने पिछले साल हर दिन 164 करोड़ रुपये कमाए. मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज Hurun Global की 500 सबसे अहम कंपनियों की लिस्ट में 57वें नंबर पर है. रिलायंस इंडस्ट्रीज 15 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी है.

