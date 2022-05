Gautam Adani Big Deal: अडानी ग्रुप ने खरीदा अंबुजा सीमेंट और ACC का कारोबार, 10.5 अरब डॉलर में Holcim के साथ डील

अडानी ग्रुप ने भारत की 2 बड़ी सीमेंट कंपनियों Ambuja Cement और एसीसी (ACC) को खरीदा है. इसके लिए होल्सिम ग्रुप के साथ 10.5 अरब डॉलर की डील की है.

अडानी ग्रुप (Adani Group) ने सीमेंट कारोबार सेक्टर में बड़ी बिजनेस डील की है. (PTI)

Adani Group Biggest Deal: अडानी ग्रुप (Adani Group) ने सीमेंट कारोबार सेक्टर में बड़ी बिजनेस डील की है. अडानी ग्रुप ने दुनिया की लीडिंग सीमेंट कंपनी होल्सिम ग्रुप (Holcim Group) के भारत कारोबार के अधिग्रहण के लिए सौदा किया है. अडानी ग्रुप ने भारत की 2 बड़ी सीमेंट कंपनियों Ambuja Cement और एसीसी (ACC) में होल्सिम ग्रुप की पूरी हिस्सेदारी को 10.5 अरब डॉलर (80,800 करोड़ रुपये) में खरीदने के लिए बिजनेस डील फाइनल की है. अडानी ग्रुप की तरफ से यह अबतक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है. इस डील के साथ बंदरगाह से लेकर एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाले समूह का सीमेंट के क्षेत्र में भी प्रवेश हो गया है सीमेंट बिजनेस में होगा बड़ा खिलाड़ी फिलहाल इस डील के बाद अडानी ग्रुप घरेलू सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा. इस डील का देश के इंफ्रा और मैटेरियल सेक्टर में सबसे बड़ा अधिग्रहण बताया जा रहा है. बता दें कि पिछले कुछ साल में अडानी ग्रुप ने बंदरगाह परिचालन, बिजली संयंत्रों और कोयला खदानों के अपने मूल कारोबार से हटकर हवाई अड्डों, डाटा केंद्रों और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बिजनेस बढ़ाया है. ग्रुप ने पिछले साल 2 सीमेंट सब्सिडियरी शुरू की थी. ये दो सब्सिडियरी अडानी सीमेंटेशन लिमिटेड और अडानी सीमेंट लिमिटेड थीं. अभी अल्ट्राटेक सबसे बड़ी कंपनी अभी भारतीय सीमेंट बाजार में आदित्य बिड़ला समूह की अल्ट्राटेक सबसे बड़ी कंपनी है. अल्ट्राटेक की सालाना क्षमता 117 मिलियन टन है. जबकि अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड की संयुक्त क्षमता 66 मिलियन टन सालाना है. यानी अब अडानी ग्रुप भारतीय सीमेंट मार्केट में सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गया है. बाजार में लिस्ट हैं अंबुजा सीमेंट और ACC भारतीय शेयर बाजार में अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनि‍यां हैं. अंबुजा सीमेंट का मार्केट कैप 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है. होल्सिम के पास कंपनी का 63.19 फीसदी हिस्सा है. वहीं एसीसी का मार्केट कैप 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है, जिसमें होल्सिम की हिस्‍सेदारी 54.53 फीसदी है. भारत में होल्सिम ग्रुप करीब 17 साल से कारोबार कर रहा है. डील के बाद अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि सीमेंट कारोबार में हमारा कदम देश की विकास गाथा में हमारे विश्वास का एक और प्रमाण है. भारत में होल्सिम की सीमेंट कंपनियों को हमारी ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स के साथ मिलाने से ये हमें दुनिया की सबसे ज्यादा हरित सीमेंट कंपनी बना देगी. अब लेनी होगी रेगुलेटरी अप्रूवल रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद ये बिजेनस डील पूरी हो जाएगी. अंबुजा सीमेंट के लिए ओपन ऑफर प्राइस 385 रुपए प्रति शेयर और एसीसी के लिए ये 2300 रुपए प्रति शेयर है. होल्सिम की अंबुजा सीमेंट में और एसीसी में हिस्‍सेदारी और ओपन ऑफर कंसीडरेशन की वैल्यू 10.5 अरब डालर है.

