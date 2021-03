गौतम अडाणी ने इस साल दुनिया में सबसे अधिक दौलत बनाई, Bezos और Musk भी पीछे छूटे

इस साल 2021 की बात करें तो दुनिया भर में सबसे अधिक संपत्ति भारतीय कारोबारी की बढ़ी है. इंडियन टायकून Gautam Adani की नेटवर्थ में इस साल इतनी बढ़ोतरी हुई कि उन्होंने दुनिया के दो सबसे अमीर शख्स Jeff Bezos और Elon Musk को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया. ब्लूबमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक इस साल 2021 में गौतम अडाणी की संपत्ति में 1620 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और अब उनकी नेटवर्थ 5 हजार करोड़ डॉलर की हो गई है. अडाणी की संपत्ति में बढ़ोतरी की मुख्य वजह अडाणी पोर्ट्स से लेकर अडाणी पॉवर तक अडाणी ग्रुप की लगभग सभी कंपनियों के प्रति निवेशकों का बढ़ता भरोसा है. अडाणी ग्रुप की एक कंपनी को छोड़कर शेष सभी कंपनियों के स्टॉक्स में इस साल 2021 में 50 फीसदी का उछाल आ चुका है.

गौतम अडाणी ने संपत्ति में बढ़ोतरी के मामले में एशिया के सबसे अमीर

शख्स और रिलायंस के प्रमुख मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है. गौतम अडाणी की संपत्ति में इस साल 1620 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है जबकि रिलायंस प्रमुख अंबानी की संपत्ति में 810 करड़ो डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि कुल संपत्ति के मामले में अडाणी अंबानी से बहुत पीछे हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक अंबानी की नेटवर्थ 8480 करोड़ डॉलर की है जबकि गौतम अडाणी की संपत्ति 5 हजार करोड़ डॉलर की है.

न्याका एडवायजरी सर्विसेज के फाउंडर और चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसर सुनील चंदिरमानी का कहना है कि अडाणी अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं. वह अपने ग्रुप में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और कोल माइन्स को जोड़ रहे हैं और अब वे डेटा सेंटर बिजनस से भी जुड़ रहे हैं. अडाणी एंटरप्राइजेज ने पिछले महीने फरवरी 2021 में भारत में 1 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए पैक्ट पर साइन किया है.

इस साल अडाणी टोटल गैस में 96 फीसदी, अडाणी एंटरप्राइजेज में 90 फीसदी, अडाणी ट्रांसमिशन में 79 फीसदी का उछाल आया है. अडाणी पॉवर, अडाणी पोर्ट्स एंड सेज में 52 फीसदी से अधिक का उछाल इस साल आया है. पिछले साल 2020 में अडाणी ग्रीन एनर्जी में 500 फीसदी का उछाल आया था और इस साल इसमें 12 फीसदी का उछाल आया है.

