खुलने जा रहे हैं 300 से ज्यादा नए पेट्रोल पंप, आप भी ले सकते हैं डीलरशिप; ये है प्रॉसेस

हरियाणा में इस समय करीब तीन हजार पेट्रोल पंप हैं और जल्द ही 300 से अधिक नए पेट्रोल पंप खोले जाने वाले हैं. केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो मौजूदा वर्ष के अंत तक राज्य में हर 10 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप होगा. इनमें पेट्रोल-डीजल के अलावा सीएनजी स्टेशन भी शामिल हैं.

नियमों के तहत देश का कोई भी नागरिक पेट्रोल पंप डीलरशिप ले सकता है. हाल ही में सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को आसान किया है. हरियाणा में नए पेट्रोल पंप को खोलने की जिम्मेदारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) की है. अगर नए पेट्रोल पंपों की डीलरशिप देने की प्रक्रिया मौजूदा प्रक्रिया के समान ही रहती है तो नागरिक के लिए पेट्रोल पंप डीलर बनने के लिए ये नियम प्रभावी होंगे….

पेट्रोलियम कंपनियां अखबार और वेबसाइट पर विज्ञापन देतीं हैं कि उन्हें एक निश्चित जगह पर पेट्रोल पंप खोलना है. अगर आपकी जमीन भी उसी जगह पर या उसके आसपास है तो अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की वेबसाइट पर ऑप्शन मौजूद रहता है. अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन ड्रॉ या बिडिंग से होगा. यह रिटेल आउटलेट साइट के प्रकार पर निर्भर करता है. इसके बाद आवेदक को आगे की प्रॉसेस के लिए बुलाया जाता है. उसके बाद लैंड वैल्युएशन, फील्ड वेरिफिकेशन, लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाने आदि की प्रक्रिया होती है.

पेट्रोल पंप खोलने का खर्च ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होता है. बीपीसीएल की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, डीलरशिप के लिए चुने गए व्यक्ति को 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट शुरुआती तौर पर देना होता है.

– CNG पंप वही खोल सकता है जो भारतीय नागरिक हो. आवेदन के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. अधिकतम उम्र 55 साल होनी चाहिए.

– आवेदक के पास मिनिमम 10वीं की डिग्री होनी जरूरी है.

– CNG पंप खोलने के लिए प्लॉट साइज एरिया के हिसाब से 1000 वर्गमीटर से 4000 वर्गमीटर होना जरूरी है. प्लॉट का फ्रंट साइज 36 मीटर का होना चाहिए.

– अगर जमीन खुद की नहीं है तो आपको जमीन मालिक से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा. आप अपने परिवार के किसी सदस्‍य की जमीन को लेकर भी CNG पंप के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको एक NOC और एफिडेविट बनवाना होगा.

CNG पंप खोलने में खर्च

CNG पंप खोलने का खर्च एरिया और अलग-अलग कंपनियों पर निर्भर करता है. यह इस बात पर निर्भर है कि आप पंप शहर में, हाईवे पर या कहां खोलना चाहते हैं. फिलहाल अगर अपना लैंड है तो इसमें 50 लाख रुपये तक खर्च आ सकता है.

अधिक जानकारी यहां से ली जा सकती है…https://www.bharatpetroleum.com/images/files/Brochure%2024_11_2018.pdf

