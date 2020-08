Independence Day: इस 15 अगस्त पोर्टफोलियो में शामिल करें ये ‘फ्रीडम स्टॉक’, 159% तक मिल सकता है रिटर्न

Freedom Stocks: आज शनिवार यानी 15 अगस्त को देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. पिछले साल 15 अगस्त से इस साल 15 अगस्त के बीच शेयर बाजार का प्रदर्शन कमजोर रहा है. इस दौरान जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने इस साल रिकॉर्ड हाई बनाया. वहीं कोरोना वायरस के चलते बाजार मार्च में अूटकर अपने निचले सतरों पर पहुंच गया. इस दौरान बाजार पर कई फैक्टर मसलन कोरोना वायरस, ग्लोबल स्लोडाउन, सुस्त जीडीपी, कमजोर कंजम्पशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन, लिक्विडिटी क्राइसिस, ट्रेड वार और रुपया व क्रूड हावी रहे. फिलहाल जानकार मान रहे हैं कि जबतक स्लोडाउन को दूर करने के लिए क्लीयर रोडमैप नहीं लाया जाएगा, बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा. ऐसे में हमने आपके लिए ऐसे कुछ शेयर चुने हैं जो आपके फाइनेंशियल टेंशन को दूर कर सकते हैं.

पिछले 15 अगस्त से इस 14 अगस्त यानी पिछले एक साल की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी का रिटर्न फ्लैट रहा है. इस दौरान सेंसेक्स ने 1.49 फीसदी और निफ्टी ने 1.39 फीसदी रिटर्न दिसया है. इस दौरान मिडकैप इंडेक्स 7 फीसदी से ज्यादा बढ़ा है. जबकि स्मालकैप इंडेक्स ने निगेटिव रिटनग्बी दिया. बीते 1 साल के दौरान निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 23 फीसदी गिरावट रही. ब्रॉडर मार्केट यानी BSE 500 ने इस दौरान 2.5 फीसदी का हल्का रिटर्न दिया.

हालांकि इस दौरान कुछ शयरों में 666 फीसदी तक रिटर्न दिया. इनमें अडानी ग्रीन एनर्जी से 666 फीसदी, अल्कील एमरन में 273 फीसदी, डिक्सॉन टेक में 238 फीसदी, ग्रेनुअल्स इंडिया में 230 फीसदी, नवीन फ्लोरीन ने 197 फीसदी लॉरस लैब से 196 फीसदी रिटर्न दिया है.

इस दौरान कुछ शेयरों में 87 फीसदी तक निगेटिव रिटर्न मिला. इनमें गायत्री प्रोजेकट में 87 फीसदी, रिलायंस कैपिटल में 77 फीसदी, फ्यूचर रिटेल में 75 फीसदी, अरविंद फैशन में 71 फीसदी, दीवान हाउसिंग में 70 फीसदी और PNB हाउसिंग फाइनेंस में 67 फीसदी निगेटिव रिटर्न मिला.

SBI

लक्ष्य: 280 रुपये

रिटर्न अनुमान: 45 फीसदी

करंट प्राइस: 196 रुपये

स्टेट बैंक आफ इंडिया ने चुनौती वाले माहौल में भी बेहतर प्रदर्शन किया है. एसबीआई का मुनाफा जून तिमाही में 81 फीसदी बढ़ गया है. एसबीआई लाइफ में स्टेक सेल करने से बैंक को एकमुश्त मुनाफा हुआ. बैंक का NII 26,641 करोड़ रहा जो उम्मीद से बेहतर है. एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है और जून तिमाही में ग्रॉस एनपीए 6.15 फीसदी से घटकर 5.44 फीसदी रहा है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने बैंक में 45 फीसदी रिटर्न देखते हुए 280 रुपये का लक्ष्य दिया है. शेयर का करंट प्राइस 196 रुपये है.

अशोक बिल्डकॉन

लक्ष्य: 141 रुपये

रिटर्न अनुमान: 100 फीसदी

करंट प्राइस: 71 रुपये

अशोक बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है. प्रोजेक्ट को सही समय से निपटाने की वजह से कंपनी का आर्डरबुक मजबूत है. लॉकडाउन के बाद भी कंपवनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है. हाईवे बनाने वाली कंपनी का मुनाफा पहली तिमाही में 6.7 फीसदी बढ़कर 69 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने अपने खर्च को कंट्रोल किया है. सबसे अच्छी बात है कि लेबर्स की उपलब्धता में सुणार हुआ है, जिससे प्रोजेक्ट पर काम में तेजी आ रही है.

NCC

लक्ष्य: 159 रुपये

रिटर्न अनुमान: 159 फीसदी

करंट प्राइस: 32 रुपये

लॉकडाउन के चलते दबाव वाली स्थिति के बाद भी एनसीसी का प्रदर्शन जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर रहा है. कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 46 फीसदी गिरावट रही है. जबकि EBITDA मार्जिन 9.8 फीसदी रहा जो उम्मीद से बेहतर है. लॉकडाउन में इंफ्रा कंपनी का आपरेशन ज्यादातर साइट पर बंद रहा. हालांकि अब धीरे धीरे यह शुरू हो गया है. सितंबर 2020 तक लेबर फोर्स में 80 से 90 फीसदी बाउंस बैक की उम्मीद है. एग्जीक्यूशन मोमेंटम मजबूत है. कंपनी का मुनाफा जून तिमाही में 17.01 करोड़ रहा है. कंपनी का वर्किंग कैपिटल लेवल मजबूत है. समय से काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है. ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर को लेकर 83 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 32 रुपये के लिहाज से इसमें 159 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

अरबिंदो फार्मा

लक्ष्य: 1100 रुपये

रिटर्न अनुमान: 25 फीसदी

करंट प्राइस: 882 रुपये

दवा कंपनी अरबिंदो फार्मा का एकीकृत शुद्ध लाभ जून तिमाही में 22.81 फीसदी बढ़कर 780.68 करोड़ रुपये रहा है. इसकी प्रमुख वजह अमेरिकी बाजार में कंपनी की बिक्री बढ़ना है. कंपनी की आय इस दौरान करीब 9 फीसदी बढ़कर 5,924.78 करोड़ रुपये रही. चुनौतीपूर्ण समय के बीच कंपनी का प्रर्दान बेहतर रहा है. लॉकडाउन में भी कंपवनी के परिचालन पर असर नहीं हुआ. कंपनी ने प्रत्येक शेयर पर 1.25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की भी घोषणा की है. कंपनी के ARV और API सेग्मेंट में ग्रोथ देखने को मिली है. ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने शेयर के लिए 1100 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 882 रुपये से शेयर में 25 फीसदी ग्रोथ मिल सकती है.

(नोट: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें.)

