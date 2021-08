Franklin Templeton MF के यूनिट होल्डर्स को मिलेंगे 2,918 करोड़ रुपये, SBI फंड्स मैनेजमेंट 1 सितंबर से करेगी भुगतान

SBI फंड्स मैनेजमेंट (SBI MF) फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड्स की छह बंद पड़ी योजनाओं के यूनिट होल्डर्स को 1 सितंबर से 2,918 करोड़ रुपये की छठीं किस्त बांटेगी. फ्रैंकलिन टेंपलटन के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि कुल वितरण 23,999 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि यह 23 अप्रैल 2020 को एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) का 95.18 फीसदी है, जब फंड हाउस ने योजनाओं को बंद करने का एलान किया था.

फरवरी में पहले वितरण के तहत, निवेशकों को 9,122 करोड़ रुपये मिले थे. जबकि अप्रैल में निवेशकों को 2,962 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. मई में 2,489 करोड़ रुपये, जून में 3,205 करोड़ रुपये और जुलाई में 3,303 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ. SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (SBI MF) सभी छह योजनाओं के यूनिट होल्डर्स को 2,918.5 करोड़ रुपये की अगली किस्त का वितरण करेगी. प्रवक्ता ने यह जानकारी दी.

उन्होंने आगे बताया कि सभी निवेशक, जिनके अकाउंट्स केवाईसी कंप्लायंट हैं, उनको भुगतान 1 सितंबर 2021 से शुरू होगा. सभी योग्य यूनिट होल्डर्स को भुगतान SBI MF इलेक्ट्रॉनिक तौर पर करेगी. SBI MF को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कीम्स के लिए लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है. अगर यूनिट होल्डर का बैंक अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए योग्य नहीं होता, तो चेक या डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाएगा और SBI MF द्वारा रजिस्टर किए गए पते पर भेजा जाएगा.

मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने SBI MF द्वारा फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स मॉनेटाइज और छह स्कीम्स के यूनिट होल्डर्स को भुगतान करने के लिए तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को मंजूर किया था. फंड हाउस ने 23 अप्रैल 2020 को अपनी छह डेब्ट म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स को बंद किया था, जिसके पीछे उसने बॉन्ड बाजार में लिक्विडिटी की कमी और रिडेंपशन के दबाव को वजह बताया था.

(Input: PTI)

